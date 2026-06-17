В Самаре начали расселять пострадавший от пожара дом на ул. 22 Партсъезда

В среду, 17 июня, в рамках очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Самары было принято решение о расселении дома №20 по ул. 22 Партсъезда, пострадавшего при пожаре. Это связано с непрочностью строительных конструкций дома, выявленной в ходе технического обследования здания. Проживание в доме признано небезопасным. До 21:00 17 июня жители могут вывезти из квартир личные вещи. Соответствующие объявления размещены на подъездах, а также в общедомовом чате.
"Решение продиктовано соображениями безопасности: при высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома. Утром провели собрание с жителями, все разъяснили. На базе школы №163 продолжает действовать штаб, дежурят специалисты департамента управления имуществом, соцслужб и сотрудники администрации Советского района. Жителям оказываем помощь в оформлении документов и предоставлении жилья в маневренном фонде. Департамент соцподдержки помогает всем жителям оформить материальную помощь", - проинформировал глава города Самары Иван Носков.
Для доступа в дом жильцам необходимо подтверждение права собственности или найма. Все, кто не подтверждал его ранее, могут сделать это у специалистов департамента управления имуществом администрации Самары, которые работают на базе школы №163. Всем пострадавшим выделят из городского бюджета материальную помощь, а собственникам, имущество которых пострадало, - от 30 тыс. до 100 тыс. руб., в зависимости от причиненного ущерба. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.
Для временного проживания жители могут воспользоваться пунктом временного размещения на базе школы №163 (ул. Свободы, 2г) с последующим предоставлением жилых помещений маневренного фонда или сразу оформить документы на временное проживание в маневренном фонде. В дальнейшем всем собственникам квартир будут предоставлены квартиры для постоянного проживания или выплаты на его приобретение.
Отделение №58 Почты России, ранее располагавшееся в доме, с 19 июня будет осуществлять обслуживание клиентов на базе действующего отделения почтовой связи по адресу: ул. Победы, 5. В дальнейшем будет приниматься решение о форме и месте размещения постоянного отделения.
Отметим, дом №20 по ул. 22 Партсъезда находится под круглосуточной охраной и наблюдением. После 21:00 здание будет обесточено и отключено от водоснабжения. При этом в домах №№ 22 и 24 по ул. 22 Партсъезда ресурсоснабжающая компания уже восстанавливает газоснабжение. Завтра, 18 июня, с 9:00 до 15:00 в связи с проведением ОГЭ на базе школы №163 штаб будет работать в администрации Советского района (ул. Советской Армии, 27). С 15:00 жителей вновь будут принимать в школе №163.
Напомним, в результате пожара, произошедшего вечером 14 июня, в доме №20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 г.р.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги