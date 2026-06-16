Расписание движения пригородных поездов на участке Новокуйбышевская – Тольятти на июнь–июль скорректировано

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В связи с проведением ремонтных работ Куйбышевской железной дорогой вносятся изменения в расписание движения по маршруту Новокуйбышевская – Тольятти, информирует Самарская пригородная пассажирская компания.