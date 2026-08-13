В Самарской области стал доступен чат-бот для оперативной информации о работе ЗАГС региона

Комитет ЗАГС региона запустил специализированный чат-бот на платформе национального мессенджера МАКС (MAX), призванный упростить взаимодействие граждан с органами записи актов гражданского состояния.

Новый сервис позволяет оперативно получить необходимую справочную информацию о работе учреждений. С помощью чат-бота пользователи могут узнать: график работы, адреса и контактные телефоны всех органов ЗАГС Самарской области.

Чтобы воспользоваться сервисом достаточно перейти по прямой ссылке: https://max.ru/zags_samara_bot.

В комитете ЗАГС Самарской области отметили, что работа над сервисом будет продолжена. В ближайшее время функционал чат-бота планируется расширить.