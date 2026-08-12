Отряд "БАРС-Крылья" продолжает пополняться новыми защитниками стратегических объектов Самарской области

Мобильные огневые группы отряда "БАРС-Крылья" несут службу по охране объектов критически важной инфраструктуры Самарской области. Жителям региона, вступившим в отряд, гарантируется прохождение службы исключительно в пределах своей области.

Дмитрий Красильников состоит в отряде "БАРС-Крылья" уже полгода. Выпускник Тольяттинского военно-технического института, в прошлом военнослужащий Северного флота, сейчас — командир МОГа.

"Группа у нас достаточно сильная. Ребята хорошо осознают и понимают важность задачи: если мы не защитим тот или иной объект, могут погибнуть люди. Поэтому относятся очень ответственно. Кто, если не мы? Надо просто вставать на защиту своего собственного Отечества и своего региона", — говорит Дмитрий.

У резервиста Игоря Радаева за плечами служба в пограничных войсках и участие в специальной военной операции, куда он отправился добровольцем. Вернувшись с передовой и пройдя реабилитацию, он решил продолжить службу в отряде "Барс-Крылья".

"Меры поддержки достойные. Многие мои товарищи уже вступили в наш отряд, и люди продолжают вступать. Я считаю, сегодня мужчины не могут оставаться в стороне, должны встать на защиту нашей инфраструктуры — это всё-таки наш дом", — отмечат Игорь Радаев.

Вступают в отряд и мужчины без боевого опыта. Перед каждым выходом на защиту объекта участники отряда проходят двухнедельные сборы под руководством инструкторов с боевым опытом. В программу подготовки входят совершенствование навыков обращения с оружием, тактическая медицина.

Эдуард Шиллинг работает электромонтажником, в юности он прошел срочную службу в армии, но когда враг начал атаковать наш регион, не смог оставаться в стороне. Как и все резервисты, Эдуард прошел специальное обучение и приступил к выполнению задач. Резервист обратил внимание на высокий уровень подготовки и сплочённости подразделения: "В нашем МОГе ребята давно друг друга знают. Один зашёл, потом друзей позвал, потом я пришёл. У нас сплочённая команда. Многие ребята, которые приходят впервые, быстро вливаются. Сплочённость придаёт уверенность. Как говорится, в бою познаёшь товарища — и уже работаешь на доверии друг к другу".

Напомним, в Самарской области для участников отряда "Барс-Крылья" предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 100 000 рублей плюс выплаты от Министерства обороны Российской Федерации, а также обмундирование, проживание и питание, проезд до места сборов. Кроме того, на период сборов за резервистом сохраняется постоянное место работы и заработная плата.

Подать заявку и получить подробную консультацию о формировании отряда "БАРС-Крылья" можно по телефону 8 (800) 201-91-17, либо обратившись в военный комиссариат по месту жительства.