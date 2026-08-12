Отряд "БАРС-Крылья" продолжает пополняться новыми защитниками стратегических объектов Самарской области

Мобильные огневые группы отряда "БАРС-Крылья" несут службу по охране объектов критически важной инфраструктуры Самарской области. Жителям региона, вступившим в отряд, гарантируется прохождение службы исключительно в пределах своей области.
Дмитрий Красильников состоит в отряде "БАРС-Крылья" уже полгода. Выпускник Тольяттинского военно-технического института, в прошлом военнослужащий Северного флота, сейчас — командир МОГа.
"Группа у нас достаточно сильная. Ребята хорошо осознают и понимают важность задачи: если мы не защитим тот или иной объект, могут погибнуть люди. Поэтому относятся очень ответственно. Кто, если не мы? Надо просто вставать на защиту своего собственного Отечества и своего региона", — говорит Дмитрий.
У резервиста Игоря Радаева за плечами служба в пограничных войсках и участие в специальной военной операции, куда он отправился добровольцем. Вернувшись с передовой и пройдя реабилитацию, он решил продолжить службу в отряде "Барс-Крылья".
"Меры поддержки достойные. Многие мои товарищи уже вступили в наш отряд, и люди продолжают вступать. Я считаю, сегодня мужчины не могут оставаться в стороне, должны встать на защиту нашей инфраструктуры — это всё-таки наш дом", — отмечат Игорь Радаев.
Вступают в отряд и мужчины без боевого опыта. Перед каждым выходом на защиту объекта участники отряда проходят двухнедельные сборы под руководством инструкторов с боевым опытом. В программу подготовки входят совершенствование навыков обращения с оружием, тактическая медицина.
Эдуард Шиллинг работает электромонтажником, в юности он прошел срочную службу в армии, но когда враг начал атаковать наш регион, не смог оставаться в стороне. Как и все резервисты, Эдуард прошел специальное обучение и приступил к выполнению задач. Резервист обратил внимание на высокий уровень подготовки и сплочённости подразделения: "В нашем МОГе ребята давно друг друга знают. Один зашёл, потом друзей позвал, потом я пришёл. У нас сплочённая команда. Многие ребята, которые приходят впервые, быстро вливаются. Сплочённость придаёт уверенность. Как говорится, в бою познаёшь товарища — и уже работаешь на доверии друг к другу".
Напомним, в Самарской области для участников отряда "Барс-Крылья" предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 100 000 рублей плюс выплаты от Министерства обороны Российской Федерации, а также обмундирование, проживание и питание, проезд до места сборов. Кроме того, на период сборов за резервистом сохраняется постоянное место работы и заработная плата.
Подать заявку и получить подробную консультацию о формировании отряда "БАРС-Крылья" можно по телефону 8 (800) 201-91-17, либо обратившись в военный комиссариат по месту жительства.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???