Более 350 квартир самарцев оснастили пожарными извещателями в 2026 году

В Самаре с начала 2026 г. передано жителям более 350 автономных пожарных извещателей, сообщает мэрия города. Их получили граждане льготных категорий, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, живущие в квартирах и частных домах. Оборудование приобретается администрацией города и предоставляется гражданам бесплатно. Всего на 2026 г. закуплено 660 извещателей.

"Мы ежегодно закупаем и предоставляем жителям датчики дыма - эта работа стала системной. Пожарные извещатели - надежные помощники в обеспечении пожарной безопасности: они фиксируют появление дыма на ранней стадии, задолго до возникновения открытого огня. Благодаря этому у людей появляется драгоценное время, чтобы принять меры - локализовать возгорание или эвакуироваться, а значит, спасти жизни. В приоритете - наиболее уязвимые категории граждан, для которых даже небольшая задержка с обнаружением возгорания может иметь самые серьезные последствия", - отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Автономные пожарные извещатели реагируют на дым и подают громкий сигнал, который может разбудить даже крепко спящего человека. Они работают от батарейки и не требуют прокладывания электрических проводов, включения в розетки. Установить приборы можно самостоятельно, без помощи специалистов. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют делать это в местах повышенного риска, в первую очередь, на кухне, а также рядом с печами, газовыми котлами, каминами. Минимальный срок службы извещателей составляет пять лет.

Отметим, что планомерная работа по обеспечению автономными пожарными извещателями граждан льготных категорий, многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, в Самаре ведется с 2021 года. За это время датчики бесплатно получили уже порядка восьми тысяч граждан.

Подробную информацию по порядку предоставлению автономных пожарных извещателей можно получить по телефону 8 (846) 332-16-36.