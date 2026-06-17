Более 350 квартир самарцев оснастили пожарными извещателями в 2026 году

В Самаре с начала 2026 г. передано жителям более 350 автономных пожарных извещателей, сообщает мэрия города. Их получили граждане льготных категорий, многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, живущие в квартирах и частных домах. Оборудование приобретается администрацией города и предоставляется гражданам бесплатно. Всего на 2026 г. закуплено 660 извещателей.
"Мы ежегодно закупаем и предоставляем жителям датчики дыма - эта работа стала системной. Пожарные извещатели - надежные помощники в обеспечении пожарной безопасности: они фиксируют появление дыма на ранней стадии, задолго до возникновения открытого огня. Благодаря этому у людей появляется драгоценное время, чтобы принять меры - локализовать возгорание или эвакуироваться, а значит, спасти жизни. В приоритете - наиболее уязвимые категории граждан, для которых даже небольшая задержка с обнаружением возгорания может иметь самые серьезные последствия", - отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.
Автономные пожарные извещатели реагируют на дым и подают громкий сигнал, который может разбудить даже крепко спящего человека. Они работают от батарейки и не требуют прокладывания электрических проводов, включения в розетки. Установить приборы можно самостоятельно, без помощи специалистов. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют делать это в местах повышенного риска, в первую очередь, на кухне, а также рядом с печами, газовыми котлами, каминами. Минимальный срок службы извещателей составляет пять лет.
Отметим, что планомерная работа по обеспечению автономными пожарными извещателями граждан льготных категорий, многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, в Самаре ведется с 2021 года. За это время датчики бесплатно получили уже порядка восьми тысяч граждан.
Подробную информацию по порядку предоставлению автономных пожарных извещателей можно получить по телефону 8 (846) 332-16-36.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги