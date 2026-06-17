Самарская Госавтоинспекция требует выделить парковки для электросамокатов

Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области добивается создания парковок для кикшеринговых электросамокатов. Об этом руководитель ведомства Игорь Бобров сообщил на встрече с журналистами в среду, 17 июня.

"О самокатах могу сказать следующее: вопрос уже неоднократно выносился на комиссию безопасности дорожного движения. В протоколах этой комиссии записаны определенные предложения инспекции, адресованные министерствам и ведомствам, городским администрациям, по созданию зон для нахождения этих самокатов, - заявил глава региональной Госавтоинспекции. - Все эти предложения мы направили в Самарскую губернскую думу, и нам говорят, что скоро те или иные законодательные инициативы будут приняты, в том числе инициатива города Самары, которая тоже с нами согласована".

По словам Игоря Боброва, на компании, которые "хаотично разбрасывали" самокаты по городу, составлены административные материалы.

Также он отметил, что полицейские проводят серьезную работу с кикшеринговыми компаниями по ограничению скорости перемещения на самокатах.