Сын Екатерины Тарховой уехал с отцом в Израиль

Влад Пасик — экс-муж Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве родственников, забрал их общего семилетнего сына и увез в Израиль. Такая информация была озвучена в передаче Андрея Махалова на телеканале "Россия", вышедшей 16 июня.

Напомним, 31-летнюю Екатерину Тархову судят по обвинению в умышленном убийстве своих деда и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Свою вину подсудимая признала. Мать обвиняемой — Людмила Тархова — также находится в местах лишения свободы.

Семилетний мальчик более года воспитывался у опекунши. После признания в судебном порядке отцом ребенка гражданина Израиля Владислава Пасика, его бывшая жена Екатерина дала согласие на отъезд сына из России.

"Мы сообщили бабушке Людмиле Тарховой о том, что ее внук покинул страну, — рассказала Волга Ньюс адвокат матери обвиняемой Марина Карномазова. — Но ее реакцию мы не видели, так как на свидание попасть не смогли".

Людмила Тархова ранее заявляла о намерении отстаивать свои права на воспитание внука.