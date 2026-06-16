В Самаре предложили линейный парк с трамваями вместо магистрали Центральная

В Самарском государственном техническом университете студенты пятого курса специальности "Дизайн архитектурной среды" представили масштабную концепцию мультимодального городского коридора на базе бывшей Линдовской железной дороги. По их словам, он имеет все шансы стать альтернативой проекту магистрали Центральная и объединить районы города сетью экологичного транспорта и линейных парков.
Концепция разработана в рамках защиты дипломного проекта. Авторы предлагают сохранить и переосмыслить историческое наследие бывшей Линдовской железной дороги, которая в прошлом связывала крупнейшие промышленные предприятия Самары, включая завод имени Масленникова, 4-й государственный подшипниковый завод и завод им. Тарасова.
Студенты, считают, что бывшая ж/д ветка и проспект Карла Маркса эффективнее использовать не под новую автомобильную дорогу, а для размещения трамвайной линии, линейного парка, велодорожек, пешеходных зон, общественных пространств и павильонов.
"Предлагаем отказаться от идеи превратить эту территорию исключительно в автомобильную магистраль и посмотреть на нее как на пространство для людей. За меньшие средства можно получить не просто дорогу, а полноценную городскую среду с общественным транспортом, зелеными зонами и удобными маршрутами для пешеходов и велосипедистов", - рассказал научный руководитель проекта, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры СамГТУ Михаил Журавлев.
Предполагается, что реализация такого проекта улучшит транспортную связанность спальных районов и исторического центра Самары, а также повысит привлекательность территорий вдоль проспекта Карла Маркса.
"Сегодня значительная часть проспекта Карла Маркса фактически остается незадействованной городской территорией. При этом рядом расположены крупные жилые кварталы. Появление общественных зон, транспортной инфраструктуры и озеленения способно придать этим территориям новый толчок развития и повысить их ценность для жителей", - отмечает Михаил Журавлев.
Он добавил, что концепция предусматривает девять очередей реализации, что позволит внедрять проект поэтапно по мере выделения необходимых средств. Новый "парково-транспортный" коридор может протянуться по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Спортивной. Одна из его веток может дойти по ул. Луначарского и Северо-Восточной магистрали до набережной Волги в районе Ладьи.
Авторы совместно с руководителем рассчитывают представить данный проект властям.
"Нам хотелось бы, чтобы с этой идеей познакомились специалисты министерств и городских служб. Ведь это может стать реальной альтернативой дорогостоящим инфраструктурным решениям и дать возможность постепенно преобразовывать территорию бывшей железной дороги в современное общественное пространство", - подчеркнул научный руководитель.
Общая длина коридора составляет 14,5 км. Стоимость строительства 1 км мультимодального коридора (включая трамвайную линию, инфраструктуру для СИМ, "дождевые сады" и местный проезд) в актуальных ценах оценивается в 1,45-1,85 млрд рублей. Это сравнимо со стоимостью 1 км городской части магистрали Центральная (1,5-1,8 млрд рублей).
"Исходя из удельных затрат, общая стоимость реализации всего проекта составит примерно 21-26,8 млрд рублей. Причем, хотя стоимость строительства и сопоставима с магистралью, структура затрат в проекте принципиально иная: в магистрали до 70% бюджета уходит в "бетон и асфальт", тогда как в мультимодальном коридоре эти средства инвестируются в экологию, долговечный транспорт (трамвай) и умные системы водоотведения. Инвестиция в 1 млн рублей в инфраструктуру трамвая в этом коридоре обеспечит перевозку 70-80 человек в час, в то время как аналогичное вложение в автомобильную дорогу обеспечивает перевозку лишь 15 человек в час", - отметил Михаил Журавлев.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги