В Самаре предложили линейный парк с трамваями вместо магистрали Центральная

В Самарском государственном техническом университете студенты пятого курса специальности "Дизайн архитектурной среды" представили масштабную концепцию мультимодального городского коридора на базе бывшей Линдовской железной дороги. По их словам, он имеет все шансы стать альтернативой проекту магистрали Центральная и объединить районы города сетью экологичного транспорта и линейных парков.

Концепция разработана в рамках защиты дипломного проекта. Авторы предлагают сохранить и переосмыслить историческое наследие бывшей Линдовской железной дороги, которая в прошлом связывала крупнейшие промышленные предприятия Самары, включая завод имени Масленникова, 4-й государственный подшипниковый завод и завод им. Тарасова.

Студенты, считают, что бывшая ж/д ветка и проспект Карла Маркса эффективнее использовать не под новую автомобильную дорогу, а для размещения трамвайной линии, линейного парка, велодорожек, пешеходных зон, общественных пространств и павильонов.

Изображение предоставлено авторами проекта

"Предлагаем отказаться от идеи превратить эту территорию исключительно в автомобильную магистраль и посмотреть на нее как на пространство для людей. За меньшие средства можно получить не просто дорогу, а полноценную городскую среду с общественным транспортом, зелеными зонами и удобными маршрутами для пешеходов и велосипедистов", - рассказал научный руководитель проекта, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры СамГТУ Михаил Журавлев.

Предполагается, что реализация такого проекта улучшит транспортную связанность спальных районов и исторического центра Самары, а также повысит привлекательность территорий вдоль проспекта Карла Маркса.

Линейный парк предлагают обустроить по пр. Карла Маркса с ответвлениями по ул. Советской Армии, ул. Луначарского и Северо-Восточной магистрали, а также по ул. Владимирской. Схема предоставлена авторами проекта

"Сегодня значительная часть проспекта Карла Маркса фактически остается незадействованной городской территорией. При этом рядом расположены крупные жилые кварталы. Появление общественных зон, транспортной инфраструктуры и озеленения способно придать этим территориям новый толчок развития и повысить их ценность для жителей", - отмечает Михаил Журавлев.

Он добавил, что концепция предусматривает девять очередей реализации, что позволит внедрять проект поэтапно по мере выделения необходимых средств. Новый "парково-транспортный" коридор может протянуться по пр. Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Спортивной. Одна из его веток может дойти по ул. Луначарского и Северо-Восточной магистрали до набережной Волги в районе Ладьи.

Через пр. Ленина и ул. Ново-Садовую вдоль Северо-Восточной магистрали предлагается построить пешеходную эстакаду. Изображение предоставлено авторами проекта

Авторы совместно с руководителем рассчитывают представить данный проект властям.

"Нам хотелось бы, чтобы с этой идеей познакомились специалисты министерств и городских служб. Ведь это может стать реальной альтернативой дорогостоящим инфраструктурным решениям и дать возможность постепенно преобразовывать территорию бывшей железной дороги в современное общественное пространство", - подчеркнул научный руководитель.

Общая длина коридора составляет 14,5 км. Стоимость строительства 1 км мультимодального коридора (включая трамвайную линию, инфраструктуру для СИМ, "дождевые сады" и местный проезд) в актуальных ценах оценивается в 1,45-1,85 млрд рублей. Это сравнимо со стоимостью 1 км городской части магистрали Центральная (1,5-1,8 млрд рублей).

"Исходя из удельных затрат, общая стоимость реализации всего проекта составит примерно 21-26,8 млрд рублей. Причем, хотя стоимость строительства и сопоставима с магистралью, структура затрат в проекте принципиально иная: в магистрали до 70% бюджета уходит в "бетон и асфальт", тогда как в мультимодальном коридоре эти средства инвестируются в экологию, долговечный транспорт (трамвай) и умные системы водоотведения. Инвестиция в 1 млн рублей в инфраструктуру трамвая в этом коридоре обеспечит перевозку 70-80 человек в час, в то время как аналогичное вложение в автомобильную дорогу обеспечивает перевозку лишь 15 человек в час", - отметил Михаил Журавлев.