В Самаре организовали сбор помощи для пострадавших при пожаре на ул. 22 Партсъезда

В Самаре организован сбор гуманитарной помощи для жителей дома № 20 на ул. 22 Партсъезда, пострадавших в результате масштабного пожара, произошедшего 14 июня.

Желающие помочь могут принести новую одежду и предметы первой необходимости для пострадавших в школу №163, на базе которой организован пункт временного размещения, по адресу ул. Свободы, 2г.

Людям необходимы продукты, одежда и бытовые предметы. Об этом пострадавшие пишут в соцсетях.

Напомним, в пожаре погибли два человека, еще 12 пострадали. Огонь повредил 24 квартиры.