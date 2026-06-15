Одна из сетей АЗС в Самарской области ограничила продажу бензина

Ситуация с поставками и продажей автомобильного топлива в Самарской области находится на контроле правительства. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 15 июня.

"Мы постоянно мониторим обстановку и цены. Хочу сказать, что ситуация в Самарской области абсолютно стабильная. На одной из сетей, состоящей всего лишь из 19 АЗС, введены временные ограничения на розничный отпуск автомобильного топлива. Но мы каждый день на связи и в течение двух дней этот дефицит должен быть закрыть", — сказал Вячеслав Федорищев.

О какой именно сети идет речь, губернатор не уточнил. По его словам, сетевые АЗС крупных компаний, в том числе "Роснефти" и "Лукойла" работают без ограничений. Большие локальные также работают без ограничений:

"По прогнозам, к концу текущей недели ситуация на всех АЗС области будет равномерной, без каких-либо ограничений вообще. Поэтому дезинформации не поддаемся, панике не поддаемся, работаем в спокойном режиме".