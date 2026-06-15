Одна из сетей АЗС в Самарской области ограничила продажу бензина

Ситуация с поставками и продажей автомобильного топлива в Самарской области находится на контроле правительства. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании в понедельник, 15 июня.
"Мы постоянно мониторим обстановку и цены. Хочу сказать, что ситуация в Самарской области абсолютно стабильная. На одной из сетей, состоящей всего лишь из 19 АЗС, введены временные ограничения на розничный отпуск автомобильного топлива. Но мы каждый день на связи и в течение двух дней этот дефицит должен быть закрыть", — сказал Вячеслав Федорищев.
О какой именно сети идет речь, губернатор не уточнил. По его словам, сетевые АЗС крупных компаний, в том числе "Роснефти" и "Лукойла" работают без ограничений. Большие локальные также работают без ограничений:
"По прогнозам, к концу текущей недели ситуация на всех АЗС области будет равномерной, без каких-либо ограничений вообще. Поэтому дезинформации не поддаемся, панике не поддаемся, работаем в спокойном режиме".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги