В ближайшие часы в регионе ожидается гроза

В понедельник, 15 июня, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает РСЧС Самарской области.

Такой прогноз сохранится ночью и днем 16 июня.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа", — говорится в сообщении.