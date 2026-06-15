Психолог ВСК назвала 8 шагов для снятия тревожности перед поступлением в вуз

По разным оценкам, более четверти абитуриентов в период вступительной кампании испытывают тревогу, которая в дальнейшем может повлечь за собой депрессию. Причем ментальные проблемы у молодежи могут проявляться самым неожиданным образом, например, через увлечения экстремальным спортом. Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Страхового Дома ВСК рассказывает, по каким признакам можно определить ментальные проблемы у студента или абитуриента и какие методы позволят минимизировать тревожность и депрессию.
У молодых людей первыми признаками депрессии, как правило, становятся употребление алкоголя и наркотиков, отказ от общения с друзьями, а также внезапное увлечение экстремальными видами спорта. Кроме того, семье и друзьям стоит обращать внимание на такие сигналы, как отсутствие бодрости (даже при достаточном количестве сна), бессонницу, потерю интереса к хобби, общению с друзьями, снижение концентрации (особенно заметно во время лекций в вузе), переменчивость настроения (внезапные вспышки гнева или, наоборот, плаксивость), падение самооценки.
Лучшим способом для молодежи справиться со сложным периодом в жизни является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При многих формах депрессии эффект от нее сопоставим с приемом антидепрессантов. Причем КПТ обеспечивает более длительный результат. Есть несколько полезных инструментов когнитивно-поведенческой терапии.
- Записывать "автоматические" негативные мысли: почему она возникла, насколько она реалистична по шкале 0–100.
- Сомневаться в негативных мыслях и идеях, например, "Я ничего не стою" — искать факты против.
- Активное планирование дня. Помогут маленькие цели: умыться, выйти на 10-минутную прогулку, поесть — мозг любит "списки", и их выполнение поднимает настроение.
- Социальная поддержка — не стоит игнорировать друзей. Можно, например, договориться о коротких встречах: 30 минут на кофе, прогулка в небольшой компании.
- Физическая активность — короткие тренировки, прогулки, йога и пр. Даже 15–20 минут активного движения влияют на химические процессы мозга и смягчают симптомы тревожности.
- Ограничить информационный шум. Если соцсети и новости подогревают тревогу, стоит устроить себе цифровой детокс.
- Медикаментозная помощь. Иногда терапия и поддерживающие препараты назначаются врачом и реально помогают. Это не "слабость", а медицинская помощь, как при инфекции.
- Группы поддержки и менторство. В вузах часто есть службы помощи студентам, психологи, сверстники, которые прошли через схожие проблемы. Участие в таких группах уменьшает чувство одиночества.
"При плохом самочувствии необходимо составить простой план действий, основанный на принципах КПТ. И первый шаг — с кем-то поделиться своими проблемами, можно рассказать о них одному человеку, другу, родственнику или наставнику. Понимание — первый ресурс. Поступление в вуз, начало взрослой жизни, учеба в университете — это всегда большой стресс. И когнитивно-поведенческая терапия помогает с ним справиться. Однако если сил самостоятельно решить проблему нет — то важно обратиться к профессионалу. Психолог или психотерапевт умеет разложить ситуацию, научит поведенческим стратегиям и поддержит", — отметила Елена Куперштейн, клинический психолог, семейный и групповой терапевт Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас