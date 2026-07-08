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Здравоохранение Общество

В Кинеле прошла акция по выявлению рака кожи

КИНЕЛЬ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В г. о. Кинель состоялась акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику рака кожи. 88 жителей города смогли пройти осмотр врача-онколога и дерматовенеролога, получить индивидуальные рекомендации по защите от ультрафиолета и самообследованию, одному их них рекомендовано пройти дополнительное обследование.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

"Выездные акции — важная часть нашей работы. Мы проводим осмотры, консультации, а главное — учим внимательно относится к своему телу", — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Специалисты напоминают, что основные факторы риска рака кожи:

  • длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без защиты;
  • злоупотребление загаром, в том числе в соляриях;
  • игнорирование изменений родинок.

Снизить риск развития рака кожи помогут простые правила:

  • ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF не ниже 30;
  • ношение светлой закрытой одежды и головных уборов;
  • регулярный самоосмотр кожи раз в месяц.

"Асимметрия родинки, неровные края, неравномерная окраска, диаметр более 6 мм, а также зуд, шелушение, кровоточивость или появление новой темной точки, язвочки, которая долго не заживает, — это поводы немедленно посетить специалиста. Даже при отсутствии симптомов и жалоб необходимо регулярно проходить ежегодные профилактические осмотры и диспансеризацию — это поможет выявить заболевание на ранней стадии", — подчеркнула Ирина Окунева.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента Владимира Путина.

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