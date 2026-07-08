В Кинеле прошла акция по выявлению рака кожи

В г. о. Кинель состоялась акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику рака кожи. 88 жителей города смогли пройти осмотр врача-онколога и дерматовенеролога, получить индивидуальные рекомендации по защите от ультрафиолета и самообследованию, одному их них рекомендовано пройти дополнительное обследование.
"Выездные акции — важная часть нашей работы. Мы проводим осмотры, консультации, а главное — учим внимательно относится к своему телу", — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.
Специалисты напоминают, что основные факторы риска рака кожи:
- длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без защиты;
- злоупотребление загаром, в том числе в соляриях;
- игнорирование изменений родинок.
Снизить риск развития рака кожи помогут простые правила:
- ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF не ниже 30;
- ношение светлой закрытой одежды и головных уборов;
- регулярный самоосмотр кожи раз в месяц.
"Асимметрия родинки, неровные края, неравномерная окраска, диаметр более 6 мм, а также зуд, шелушение, кровоточивость или появление новой темной точки, язвочки, которая долго не заживает, — это поводы немедленно посетить специалиста. Даже при отсутствии симптомов и жалоб необходимо регулярно проходить ежегодные профилактические осмотры и диспансеризацию — это поможет выявить заболевание на ранней стадии", — подчеркнула Ирина Окунева.
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас