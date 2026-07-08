В Кинеле прошла акция по выявлению рака кожи

В г. о. Кинель состоялась акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику рака кожи. 88 жителей города смогли пройти осмотр врача-онколога и дерматовенеролога, получить индивидуальные рекомендации по защите от ультрафиолета и самообследованию, одному их них рекомендовано пройти дополнительное обследование.

"Выездные акции — важная часть нашей работы. Мы проводим осмотры, консультации, а главное — учим внимательно относится к своему телу", — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Специалисты напоминают, что основные факторы риска рака кожи:

длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без защиты;

злоупотребление загаром, в том числе в соляриях;

игнорирование изменений родинок.

Снизить риск развития рака кожи помогут простые правила:

ежедневное использование солнцезащитного крема с SPF не ниже 30;

ношение светлой закрытой одежды и головных уборов;

регулярный самоосмотр кожи раз в месяц.

"Асимметрия родинки, неровные края, неравномерная окраска, диаметр более 6 мм, а также зуд, шелушение, кровоточивость или появление новой темной точки, язвочки, которая долго не заживает, — это поводы немедленно посетить специалиста. Даже при отсутствии симптомов и жалоб необходимо регулярно проходить ежегодные профилактические осмотры и диспансеризацию — это поможет выявить заболевание на ранней стадии", — подчеркнула Ирина Окунева.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента Владимира Путина.