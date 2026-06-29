В селе Алексеевского района появится современный фельдшерско-акушерский пункт

В новом модульном здании Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева будут получать медицинскую помощь порядка 120 местных жителей. ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ обслуживает около 45 тыс. населения Нефтегорского и Алексеевского районов, а также в рамках межрайонного взаимодействия плановую и экстренную помощь больным Богатовского, Борского и других районов.

На сегодняшний день администрацией района полностью подготовлен земельный участок под строительство. Совместно с подрядной организацией определено место размещения будущего медицинского объекта.

"В новом ФАПе все будет продумано. В современном модуле появятся отдельные помещения: смотровой кабинет и изолированная перевязочная. Это позволит соблюдать санитарные нормы и повысить качество обслуживания пациентов. Работать в нем будет фельдшер, который и сейчас оказывает помощь сельчанам пока в приспособленном помещении", — рассказал и. о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов.

Новый ФАП имеет важное значение для жителей отдаленного села. Ближайший пункт медицинской помощи расположен в Алексеевке, это 20 км от Калашиновки. Там функционирует поликлиника и стационар. Первичную медпомощь местные жители в скором времени смогут получать в комфортных условиях рядом с домом.

Возведение новых объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.