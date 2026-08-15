Новобранцы первого в регионе научно-производственного подразделения ВС РФ приняли присягу

В субботу, 15 августа, новобранцы первого в Самарском регионе научно-производственного подразделения Вооруженных сил РФ приняли присягу. Губернатор Вячеслав Федорищев поприветствовал Защитников Отечества в этот важный день.

"Совместно с Министерством обороны РФ сформировали научно-производственное подразделение на одном из промышленных предприятий региона. Это стратегический шаг, объединяющий мощь нашего оборонно-промышленного комплекса и потенциал специалистов", -написал глава региона в своем канале в Мах.

Парни будут проходить службу по призыву, не прерывая профессиональное развитие.

Со стороны правительства Самарской области курировал задачу заместитель председателя областного правительства Вячеслав Романов.

Первые участники этого подразделения — новобранцы соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа. В гражданской жизни они инженеры-технологи, программисты, рабочие и представители других специальностей, у которых уже есть профильное образование. До призыва ребята успешно работали на производстве.

"Продолжат и теперь, выполняя свой конституционный долг. Как и все солдаты-срочники, они пройдут необходимую военную подготовку, будут соблюдать распорядок дня. В осенний призыв ждем пополнения в ряды нового подразделения. Служите достойно! Помните: вы — наследники своих дедов и отцов, надежная опора нашего Отечества!", — написал губернатор.