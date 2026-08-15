Новобранцы первого в регионе научно-производственного подразделения ВС РФ приняли присягу

В субботу, 15 августа, новобранцы первого в Самарском регионе научно-производственного подразделения Вооруженных сил РФ приняли присягу. Губернатор Вячеслав Федорищев поприветствовал Защитников Отечества в этот важный день.
"Совместно с Министерством обороны РФ сформировали научно-производственное подразделение на одном из промышленных предприятий региона. Это стратегический шаг, объединяющий мощь нашего оборонно-промышленного комплекса и потенциал специалистов", -написал глава региона в своем канале в Мах.
Парни будут проходить службу по призыву, не прерывая профессиональное развитие.
Со стороны правительства Самарской области курировал задачу заместитель председателя областного правительства Вячеслав Романов.
Первые участники этого подразделения — новобранцы соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа. В гражданской жизни они инженеры-технологи, программисты, рабочие и представители других специальностей, у которых уже есть профильное образование. До призыва ребята успешно работали на производстве.
"Продолжат и теперь, выполняя свой конституционный долг. Как и все солдаты-срочники, они пройдут необходимую военную подготовку, будут соблюдать распорядок дня. В осенний призыв ждем пополнения в ряды нового подразделения. Служите достойно! Помните: вы — наследники своих дедов и отцов, надежная опора нашего Отечества!", — написал губернатор.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту