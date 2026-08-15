Дмитрий Нартов взял "серебро" Спартакиады народов России

В Екатеринбурге проходят соревнования Спартакиады народов России по прыжкам на батуте.

В дисциплине "индивидуальные прыжки" серебряным призером стал спортсмен из Самарской области, воспитанник тольяттинской СШОР № 7 имени Виталия Гройсмана Дмитрий Нартов.