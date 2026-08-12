В с. Курумоч открылись новые объекты спортивной инфраструктуры

Новая площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" открылась в селе Курумоч Волжского района. Это одна из 18 подобных площадок, которые возводятся в регионе в 2026 году министерством спорта Самарской области с привлечением областного и федерального финансирования в рамках государственной программы "Спорт России".
Площадка ГТО предназначена для проведения тренировок по общей физической подготовке. На ней установлены 20 тренажеров различного типа: скамьи, турники, рукоходы, брусья, размечена дорожка для прыжка в длину и мишень для метания спортивного снаряда. Размер площадки — 312 квадратных метров. Покрытие — прорезиненное, позволяющее избежать травм.
Она появилась на территории школы села Курумоч. Напротив площадки ГТО — новое многофункциональное игровое поле с современным покрытием, размеченное для игровых видов спорта. Чуть дальше — беговая дорожка, которая появилась в прошлом году. В школе учится практически все население Курумоча от 7 до 18 лет, а значит, возможности для занятий физкультурой и спортом для жителей села теперь стали еще шире.
"Это прекрасный пример объединения усилий органов власти по улучшению качества жизни населения. Площадка ГТО построена министерством спорта, игровая площадка — за счет средств муниципалитета. Таким образом здесь появилось спортивное ядро, место притяжения. Как показывает практика, как только появляются такие площадки, на них сразу появляются посетители — молодежь, тренеры-общественники. Площадки дадут возможность жителям совершенствовать свои спортивные навыки и выполнять нормативы ГТО", — поделился советник председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
"Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев ставит перед нами амбициозную задачу — улучшение качества спортивной инфраструктуры и расширение возможностей для занятий спортом. Проделана большая работа: в прошлом году возведены 100 спортивных сооружений, в этом году работу продолжаем. Площадки в Курумоче — один из ярких примеров. Они дадут жителям возможность реализовать свое желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", — пояснил исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Алексей Черняев.
В рамках торжественного открытия спортивных площадок состоялось символическое перерезание ленточки, пробное выполнение нормативов ГТО, товарищеский футбольный матч и выступления спортивных коллективов Курумоча. Алексей Черняев вручил золотые знаки отличия комплекса ГТО жителям села, ранее успешно выполнившим все испытания.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.