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В с. Курумоч открылись новые объекты спортивной инфраструктуры

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" открылась в селе Курумоч Волжского района. Это одна из 18 подобных площадок, которые возводятся в регионе в 2026 году министерством спорта Самарской области с привлечением областного и федерального финансирования в рамках государственной программы "Спорт России".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Площадка ГТО предназначена для проведения тренировок по общей физической подготовке. На ней установлены 20 тренажеров различного типа: скамьи, турники, рукоходы, брусья, размечена дорожка для прыжка в длину и мишень для метания спортивного снаряда. Размер площадки — 312 квадратных метров. Покрытие — прорезиненное, позволяющее избежать травм.

Она появилась на территории школы села Курумоч. Напротив площадки ГТО — новое многофункциональное игровое поле с современным покрытием, размеченное для игровых видов спорта. Чуть дальше — беговая дорожка, которая появилась в прошлом году. В школе учится практически все население Курумоча от 7 до 18 лет, а значит, возможности для занятий физкультурой и спортом для жителей села теперь стали еще шире.

"Это прекрасный пример объединения усилий органов власти по улучшению качества жизни населения. Площадка ГТО построена министерством спорта, игровая площадка — за счет средств муниципалитета. Таким образом здесь появилось спортивное ядро, место притяжения. Как показывает практика, как только появляются такие площадки, на них сразу появляются посетители — молодежь, тренеры-общественники. Площадки дадут возможность жителям совершенствовать свои спортивные навыки и выполнять нормативы ГТО", — поделился советник председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

"Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев ставит перед нами амбициозную задачу — улучшение качества спортивной инфраструктуры и расширение возможностей для занятий спортом. Проделана большая работа: в прошлом году возведены 100 спортивных сооружений, в этом году работу продолжаем. Площадки в Курумоче — один из ярких примеров. Они дадут жителям возможность реализовать свое желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни", — пояснил исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

В рамках торжественного открытия спортивных площадок состоялось символическое перерезание ленточки, пробное выполнение нормативов ГТО, товарищеский футбольный матч и выступления спортивных коллективов Курумоча. Алексей Черняев вручил золотые знаки отличия комплекса ГТО жителям села, ранее успешно выполнившим все испытания.

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