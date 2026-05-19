"Тольяттиазот" — серебряный призер отраслевой спартакиады

Общекомандный зачет межотраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области принес "Тольяттиазоту" второе место. В это же время на третью ступень пьедестала поднялась команда компании по баскетболу — по итогам чемпионата Самарской области.

В рамках отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области соревнования прошли в ДК "Тольяттиазот" и на стадионе "Лада" в Комсомольском районе Тольятти. В них приняли участие пять команд крупнейших химических предприятий региона, включая "Кристу" из Сызрани и "Промсинтез" из Чапаевска. Сотрудники компаний пробовали свои силы в семи направлениях: мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы и стритбол.

"Тольяттиазот" представляли 33 спортсмена, которые оказались в тройке призеров практически по каждой дисциплине. Результат сотрудников предприятия позволил ТОАЗу занять второе место в общекомандном зачете спартакиады.

В финале четырех чемпионата Самарской области баскетболисты "Тольяттиазота" завершили сезон мощным аккордом, завоевав бронзу соревнований. Участие команды в турнире обеспечил титул чемпионов города. Сборная компании показала результативность, пробив "сотню": итоговый счет игры составил 105:74.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Победы корпоративных команд "Тольяттиазота" на отраслевых и региональных турнирах — это не просто кубки в музее, а прямой показатель командного духа, дисциплины и воли к победе всего коллектива. Успех на соревнованиях доказывает, что компания умеет ставить амбициозные цели и добиваться их как на промплощадке, так и в спорте. Мы продолжим инвестировать в развитие спортивных программ, поддерживать инициативы сотрудников и создавать все необходимые условия для того, чтобы здоровый образ жизни оставался в ТОАЗе хорошей традицией".