16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Исполнять обязанности главного тренера ФК "Акрон" будет Мурат Искаков Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке" Полина Данюк стала призером молодежного чемпионата мира по скайраннингу Развязка сезона Любительской следж-хоккейной Лиги: в Самаре назовут победителей четырех дивизионов Фонд "Защитники Отечества" объединил 14 регионов в Самаре для подготовки тренеров по адаптивному спорту

Спорт

"Тольяттиазот" — серебряный призер отраслевой спартакиады

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Общекомандный зачет межотраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области принес "Тольяттиазоту" второе место. В это же время на третью ступень пьедестала поднялась команда компании по баскетболу — по итогам чемпионата Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В рамках отраслевой спартакиады Росхимпрофсоюза Самарской области соревнования прошли в ДК "Тольяттиазот" и на стадионе "Лада" в Комсомольском районе Тольятти. В них приняли участие пять команд крупнейших химических предприятий региона, включая "Кристу" из Сызрани и "Промсинтез" из Чапаевска. Сотрудники компаний пробовали свои силы в семи направлениях: мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы и стритбол.

"Тольяттиазот" представляли 33 спортсмена, которые оказались в тройке призеров практически по каждой дисциплине. Результат сотрудников предприятия позволил ТОАЗу занять второе место в общекомандном зачете спартакиады.

В финале четырех чемпионата Самарской области баскетболисты "Тольяттиазота" завершили сезон мощным аккордом, завоевав бронзу соревнований. Участие команды в турнире обеспечил титул чемпионов города. Сборная компании показала результативность, пробив "сотню": итоговый счет игры составил 105:74.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Победы корпоративных команд "Тольяттиазота" на отраслевых и региональных турнирах — это не просто кубки в музее, а прямой показатель командного духа, дисциплины и воли к победе всего коллектива. Успех на соревнованиях доказывает, что компания умеет ставить амбициозные цели и добиваться их как на промплощадке, так и в спорте. Мы продолжим инвестировать в развитие спортивных программ, поддерживать инициативы сотрудников и создавать все необходимые условия для того, чтобы здоровый образ жизни оставался в ТОАЗе хорошей традицией".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31