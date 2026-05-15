Иван Носков: "Самара - "кузница кадров" для национальной сборной по вертолетному спорту"

В спортивной школе ЦСКА-Самара открыли новую секцию - "Вертолетный спорт". Это первая в России ведомственная школа вертолетного спорта, то есть не просто секция, а образовательная площадка, которая готовит кадры для авиации. Благодаря собственной тренировочной базе и наличию современной авиационной техники воспитанники самарской секции могут отрабатывать на практике и полеты, и прыжки с парашютом, и физподготовку. Плюс теоретические занятия по физике, аэродинамике, метеорологии и навигации. Причем в секцию принимают с 14 лет, хотя обычно в подобных секциях занимаются более взрослые люди.

Россия - признанный мировой лидер в вертолетном спорте, а Самара - "кузница кадров" для национальной сборной. Летчики-спортсмены из Самары становились многократными чемпионами мира, Всемирных воздушных игр. Многие впоследствии переходят на тренерскую работу и воспитывают новых чемпионов. Например, руководит секцией и ведет занятия Елена Викторовна Дробышева - мастер спорта международного класса, пятикратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту среди женщин. Все ее знания неоднократно подкреплены практикой, а практика основана на большом теоретическом багаже.

"Само по себе открытие новой секции - это всегда позитивно, поскольку у детей, подростков и молодежи Самары появляется выбор, а значит, возможность заниматься именно тем, к чему, как говорится, лежит душа. Поэтому чем больше разнообразных секций, кружков и студий, тем лучше. А эта секция еще и дает возможность продолжить карьеру в гражданской, спортивной или военной авиации.

От души поздравляю всех тренеров и воспитанников с важным событием и желаю только побед!" - поздравил Иван Носков.