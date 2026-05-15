Иван Носков: "Самара - "кузница кадров" для национальной сборной по вертолетному спорту"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В спортивной школе ЦСКА-Самара открыли новую секцию - "Вертолетный спорт". Это первая в России ведомственная школа вертолетного спорта, то есть не просто секция, а образовательная площадка, которая готовит кадры для авиации. Благодаря собственной тренировочной базе и наличию современной авиационной техники воспитанники самарской секции могут отрабатывать на практике и полеты, и прыжки с парашютом, и физподготовку. Плюс теоретические занятия по физике, аэродинамике, метеорологии и навигации. Причем в секцию принимают с 14 лет, хотя обычно в подобных секциях занимаются более взрослые люди.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Россия - признанный мировой лидер в вертолетном спорте, а Самара - "кузница кадров" для национальной сборной. Летчики-спортсмены из Самары становились многократными чемпионами мира, Всемирных воздушных игр. Многие впоследствии переходят на тренерскую работу и воспитывают новых чемпионов. Например, руководит секцией и ведет занятия Елена Викторовна Дробышева - мастер спорта международного класса, пятикратная абсолютная чемпионка мира по вертолетному спорту среди женщин. Все ее знания неоднократно подкреплены практикой, а практика основана на большом теоретическом багаже.

"Само по себе открытие новой секции - это всегда позитивно, поскольку у детей, подростков и молодежи Самары появляется выбор, а значит, возможность заниматься именно тем, к чему, как говорится, лежит душа. Поэтому чем больше разнообразных секций, кружков и студий, тем лучше. А эта секция еще и дает возможность продолжить карьеру в гражданской, спортивной или военной авиации.

От души поздравляю всех тренеров и воспитанников с важным событием и желаю только побед!" - поздравил Иван Носков.

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

