Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева пробились в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде, сообщает championat.com. Со счетом 7:5, 6:2 они обыграли тандем Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Ван Синьюй (Китай).

За время матча Андреева-младшая и Шнайдер выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести. Шувэй и Синьюй не допустили ни одной двойной ошибки, но и не выполнили ни одного эйса. Они смогли реализовать один брейк-пойнт из трех заработанных.

В четвертьфинале грунтовых соревнований россиянки сразятся с парой Анны Данилиной (Казахстан) и Эйжи Мухаммад (США).