Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами

Уроженка Жигулевска, 20-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA-1000 в Майами). В третьем круге она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (12-я в рейтинге) со счетом 3:6, 3:6, пишет Чемпионат.com.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В ее рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бенчич один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.