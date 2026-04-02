Диана Шнайдер вышла в третий круг "пятисотника" в Чарльстоне

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, обыграв соперницу из США Кэти Волынец, сообщает championat.com. Встреча закончилась победой россиянки со счетом 7:5, 7:5.

Матч продлился 2 часа 22 минуты. По ходу встречи Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Волынец не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В третьем круге турнира в Чарльстоне Шнайдер сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.