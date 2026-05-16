Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал "тысячника" в Риме в паре

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде, сообщает championat.com.

В полуфинале они обыграли австралийско-американский дуэт Сторм Хантер и Джессики Пегулы. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

За титул соревнований в Риме Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Кристиной Букшей и Николь Меликар-Мартинес.