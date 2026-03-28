"Нова" в Новокуйбышевске уступила "Зениту" - 0:3

28 марта в рамках ¼ финала Суперлиги волейболисты "Новы" в Новокуйбышевске принимали "Зенит" из Казани. Все билеты на матч были распроданы за много часов до начала, а перед игрой на входе даже образовалась очередь. Поддержка трибун "Нове" была обеспечена.

В первой партии гости были явно сильнее, хотя и у них без ошибок не обошлось. Поддержать "Зенит" приехала компания фанатов — они весь матч дружно болели за свою команду.

Первая партия завершилась уверенной победой "Зенита" — 25:19.

Второй сет хозяева начали уверенно и даже повели в счете, но потом вновь упустили преимущество — 4:7, вынудив тренера брать тайм-аут. А при счете 14:20 потребовался второй тайм-аут. "Зенит" переиграл "Нову" на блоке и как будто делал значительно меньше ошибок. Концовка партии завершилась ошибкой хозяев при подаче и айсом гостей — 19:25.

В третьем отрезке игры новокуйбышевцы собрались и подарили своим болельщикам надежду на победу. В итоге гостям пришлось два раза подряд брать тайм-аут: при счете 15:15 и 17:15. Однако и эту партию вытянуть не удалось — 25:20 в пользу "Зенита".

Таким образом, "Нова" уступает одному из лидеров турнира со счетом — 0:3.

"Самой большой проблемой сегодня была реализация собственных атак. Но по всему сезону, если говорить, то ребята молодцы", — отметил после матча главный тренер "Новы" Олег Миканович.