Вячеслав Федорищев: "Необходимо выходить на гораздо большее количество проектов КРТ"

Во вторник, 12 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.

"Реализация градостроительного потенциала - это эффективная работа по всем его направлениям. Здесь должны быть жесткая централизация и жесткое выполнение тех правил и поручений, которые мы выработали в рамках приоритизации", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Ранее глава региона поручил первому заместителю губернатора Самарской области - председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову курировать это направление.

Виталий Шабалатов доложил об основных итогах, обозначил сложные вопросы и представил планы на будущее. Он сообщил о показателях жилищного строительства, о формировании устойчивой планировочной структуры, представил градостроительный анализ территории. Большое внимание было уделено обсуждению развития социальной и транспортной инфраструктуры и многому другому. Виталий Шабалатов сделал акцент на комплексном подходе в развитии градостроительства в регионе.

1 января 2025 г. полномочия по градостроительной деятельности были переданы на уровень органов государственной власти Самарской области. В рамках переданных министерством полномочий за 2025 г. в части стратегических вопросов градостроительной политики была сформирована нормативно-правовая база, позволяющая учесть актуальную проблематику и выработать единый поступательный подход к развитию инфраструктуры и жилищного строительства. Механизм комплексного развития территорий определен в качестве основного инструмента реализации градостроительного потенциала региона. В связи с этим была осуществлена корректировка деятельности подведомственная организации АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области", которая в настоящее время осуществляет разработку мастер планов в рамках реализации проектов КРТ.

Механизм комплексного развития территорий уже применяется в Самарской области. На данный момент в границах городского округа Самара действует семь договоров о КРТ, четыре проекта получили одобрение на Градсовете и уже начато строительство более 200 тыс. кв. м. жилья. В стадии разработки 11 решений и планируется принятие новых, а также заключение договоров с правообладателями земельных участков, всего до 20 площадок.

Следует отметить, что в договорах КРТ предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках ликвидации дефицита мест в таких учреждениях и на прилегающих территориях.

Среди важных задач на 2026-2027 годы Виталий Шабалатов отметил: утверждение схемы территориального планирования Самарской области; утверждение Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара; утверждение генеральных планов городов Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск; разработку и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти; утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Самаркой области; разработку новых требований к АГО в Самаре.

Отметим, что градостроительный потенциал складывается из нескольких ключевых факторов: наличие земель под застройку, как свободных, так и требующих ревитализации; существующая обеспеченность социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, либо возможность обеспечения такой инфраструктурой в ходе строительства; правовая обоснованность возможности строительства на данной территории; спрос на пользование территорией от бизнеса и населения, как для проживания, так и для создания рабочих мест.

При реализации существующего градостроительного потенциала могут быть сформированы новые территории комплексного развития, за счет освоения которых решаются задачи по устранению накопленного градостроительного ущерба.

Виталий Шабалатов отметил, что в целях обеспечения ввода жилья по ИЖС необходимо предусмотреть реализацию комплексного решения, предусматривающего подготовку и утверждение проекта планировки территории. Ввод ИЖС в 2025 г. составил 997 тыс. кв. м. Планируемый ввод ИЖС в 2026 г. - 1,09 тыс. кв. м.

Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что анализ по текущему статусу проведен качественно, с привлечением профильных специалистов: "Но есть разрыв между тем, как мы должны обеспечивать градостроительный потенциал, и как мы его обеспечиваем".

Глава региона поставил задачу перестроить работу: "Внимание к застройщикам сейчас должно приравниваться к любой другой экономической отрасли. Вы должны выполнять задачу, которую составили себе в рамках развития градостроительного потенциала вместе с застройщиками, поддерживать их, обеспечивать условия. Максимально стимулировать наших застройщиков, строительные компании Самарской области, а также тех, кто хочет у нас работать из других субъектов. Этих действий мы сделали недостаточно. Правила, которые мы сформулировали и сейчас дооформляем, необходимо очень внимательно с учетом дня текущего посмотреть и дифференцировать по территориям".

Вячеслав Федорищев отметил, что Самара неоднородна, есть территории, исторический центр, районы, которые по-разному развивались. "Дифференциация должна быть предметная, поквартальная. Чтобы жители видели, как мы занимаемся историческим поселением, сохраняя там принципы, заложенные еще несколько веков назад, как мы занимаемся новыми территориями. Работа должна быть проведена, не дожидаясь формирования новых генеральных планов. Генеральные планы - это длинная, системная, методичная работа с минимум двухлетним циклом, а правила написаны жизнью и уже пройдены во многих субъектах, и мы отстаем существенно. Правила уже сформулированы, нужно их просто перенять, адекватно подойти, чтобы распределить их по нашим территориям и начать им следовать. Я вас прошу сделать особый акцент на этом в работе и побыстрее ее завершить", - подчеркнул губернатор, обращаясь к Виталию Шабалатову. Вячеслав Федорищев добавил, что необходимо выходить на гораздо большее количество проектов КРТ.

Помимо всего, губернатор сообщил, что на следующей неделе министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев переходит на другую работу. Глава региона предложил отметить работу министра благодарностью.