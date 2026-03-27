Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области

В четверг, 26 марта, состоялось заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования Самарской области. С докладом о результатах деятельности ведомства в 2025 году выступила врио руководителя КЦТР Алена Гаршина.

Подводя итоги тарифной кампании, Алена Гаршина отметила, что все задачи, поставленные федеральным и региональным законодательством, выполнены в плановом режиме. В отчетном периоде проведено 92 заседания коллегии, принято 742 приказа. Основной массив решений традиционно пришелся на коммунальный комплекс — 468 приказов, касающихся тарифов и нормативов в сферах тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО.

Кроме того, приняты 15 тарифных решений в сфере электроэнергетики и 244 приказа об установлении платы за технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре, нормативов потерь воды и технологических нормативов.

Председатель общественного совета Ольга Тупицына отметила необходимость проведения совместных совещаний с различными ведомствами, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. По ее мнению, такой подход позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг в условиях ежегодной индексации и корректировки тарифов.

Заместитель председателя совета Ильяс Шакуров подчеркнул, что комитет достойно отработал 2025 год, а количество проведенных коллегий и принятых тарифных решений свидетельствует о высокой нагрузке на сотрудников. При этом комитет активно участвует во всех профильных межведомственных структурах — от штаба по газификации при Губернаторе до рабочей группы с прокуратурой по обращению с ТКО.

За плодотворную совместную работу комитет отметил благодарностями ряд организаций: АО "Теплоэнергокомпания" (г.о. Чапаевск), ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", ООО "Кинельская ТЭК", ООО "Биаксплен", АО "Самарская пригородная пассажирская компания", администрацию городского округа Жигулевск и администрацию муниципального района Борский.