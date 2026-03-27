Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году На оперативном совещании правительства при губернаторе обсудили итоги и планы по реализации "Школы героев" Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования  правительства Самарской области В Самаре на оперативном совещании при губернаторе рассмотрели обращения граждан

Заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования прошло в Самарской области

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 26 марта, состоялось заседание общественного совета при комитете ценового и тарифного регулирования Самарской области. С докладом о результатах деятельности ведомства в 2025 году выступила врио руководителя КЦТР Алена Гаршина.

Подводя итоги тарифной кампании, Алена Гаршина отметила, что все задачи, поставленные федеральным и региональным законодательством, выполнены в плановом режиме. В отчетном периоде проведено 92 заседания коллегии, принято 742 приказа. Основной массив решений традиционно пришелся на коммунальный комплекс — 468 приказов, касающихся тарифов и нормативов в сферах тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО.

Кроме того, приняты 15 тарифных решений в сфере электроэнергетики и 244 приказа об установлении платы за технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре, нормативов потерь воды и технологических нормативов.

Председатель общественного совета Ольга Тупицына отметила необходимость проведения совместных совещаний с различными ведомствами, органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. По ее мнению, такой подход позволит повысить качество жилищно-коммунальных услуг в условиях ежегодной индексации и корректировки тарифов.

Заместитель председателя совета Ильяс Шакуров подчеркнул, что комитет достойно отработал 2025 год, а количество проведенных коллегий и принятых тарифных решений свидетельствует о высокой нагрузке на сотрудников. При этом комитет активно участвует во всех профильных межведомственных структурах — от штаба по газификации при Губернаторе до рабочей группы с прокуратурой по обращению с ТКО.

За плодотворную совместную работу комитет отметил благодарностями ряд организаций: АО "Теплоэнергокомпания" (г.о. Чапаевск), ПАО "Россети Волга" — "Самарские распределительные сети", ООО "Кинельская ТЭК", ООО "Биаксплен", АО "Самарская пригородная пассажирская компания", администрацию городского округа Жигулевск и администрацию муниципального района Борский.

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

