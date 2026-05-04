Дмитрий Яковлев покидает пост замгубернатора Самарской области

Уроженец Тулы Дмитрий Яковлев скоро перестанет быть врио заместителя губернатора Самарской области. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили осведомленные источники.

Сам Яковлев на вопрос об отставке лишь заявил, что до 12 мая находится в отпуске.

До переезда в Самару будущий вице-губернатор занимал пост министра спорта Тульской области. В Самарской области он возглавлял администрацию губернатора, но его сменил на этой работе Антон Емельяненко. Некоторое время Яковлев входил в состав президиума градсовета.

Интересно, что 3 мая стало известно об утверждении нового состава совета директоров ПФК "Крылья Советов", в который вошел и Дмитрий Яковлев.

По данным сайта правительства Самарской области, Яковлев имеет госнаграды: почетную грамоту министра обороны РФ, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", орден Международного совета военного спорта (CISM) за заслуги категории Рыцарь и другие.