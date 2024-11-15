Губернатор выбрал кандидата на пост зампреда правительства Самарской области

У председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова в скором времени может появиться новый заместитель. Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал назначение во время пленарного заседания губдумы в пятницу, 15 ноября.
"Представляю помощника по спорту Дмитрия Николаевича Яковлева. Он будет назначен заместителем председателя правительства, если будет хорошо работать помощником. Пока не определились", — сказал глава региона.
В ближайшей перспективе Дмитрию Яковлеву предстоит разобраться в вопросе восстановления ледовых арен в Тольятти.
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