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Облправительство Власть и политика

Тульский экс-министр спорта перешел на работу в Самарскую область

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: правительство Тульской области

Экс-министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев перешел на работу в правительство Самарской области, передает "Тульская пресса". По информации издания, чиновник займет пост помощника губернатора Вячеслава Федорищева. 

Дмитрий Яковлев возглавлял тульское министерство спорта с декабря 2021 года. На оперативном совещании в правительстве Тульской области 4 октября ему вручили медаль "Трудовая доблесть" III степени.

В "Тульской прессе" напомнили, что ранее на работу в правительство Самарской области ушли экс-министр промышленности и торговли тульского региона Вячеслав Романов, бывший министр экономического развития Антон Емельяненко, заместитель гендиректора Корпорации развития Иван Манаев и архитектор-реставратор из оружейной столицы Анна Сорокина.

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