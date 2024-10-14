Тульский экс-министр спорта перешел на работу в Самарскую область

Экс-министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев перешел на работу в правительство Самарской области, передает "Тульская пресса". По информации издания, чиновник займет пост помощника губернатора Вячеслава Федорищева.

Дмитрий Яковлев возглавлял тульское министерство спорта с декабря 2021 года. На оперативном совещании в правительстве Тульской области 4 октября ему вручили медаль "Трудовая доблесть" III степени.

В "Тульской прессе" напомнили, что ранее на работу в правительство Самарской области ушли экс-министр промышленности и торговли тульского региона Вячеслав Романов, бывший министр экономического развития Антон Емельяненко, заместитель гендиректора Корпорации развития Иван Манаев и архитектор-реставратор из оружейной столицы Анна Сорокина.