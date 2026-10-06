Марк Шлеенков назначен помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики

С 7 октября Марк Шлеенков, занимавший пост врио министра науки и высшего образования Самарской области, приступает к обязанностям помощника губернатора Самарской области. На новой должности он будет координировать кадровое обеспечение региональной экономики и обеспечивать адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

Кадровое решение реализовано в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина согласно итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики. В соответствии с поручением в субъектах РФ и ключевых отраслях промышленности вводятся уполномоченные должностные лица. Их главная задача - выстраивание бесшовной связки между системой образования, научным сектором и реальными потребностями бизнеса.

Для обеспечения максимальной эффективности работы новых уполномоченных лиц на федеральном уровне запущена специальная управленческая образовательная программа. Ее разработчиками и организаторами выступили РАНХиГС, Банк "Сбер", администрация президента РФ и платформа "Россия - страна возможностей".

О принятом решении с назначением Марка Шлеенкова помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики Вячеслав Федорищев сообщил 6 июля на оперативном совещании правительства Самарской области, после чего врио министра науки и высшего образования Самарской области прошел соответствующее обучение. С 7 октября он приступает к работе в новом статусе.

Исполняющим обязанности министра с 7 октября назначен заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин.