16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Формируется седьмой состав Общественной палаты Самарской области Минмолодежи Самарской области возглавит Андрей Еремин В Самарской области объединят министерства туризма и культуры Стандарт заботы: работодатели региона расширяют поддержку семей с детьми Марк Шлеенков назначен помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики

Облправительство Власть и политика

Марк Шлеенков назначен помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 482
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 7 октября Марк Шлеенков, занимавший пост врио министра науки и высшего образования Самарской области, приступает к обязанностям помощника губернатора Самарской области. На новой должности он будет координировать кадровое обеспечение региональной экономики и обеспечивать адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

Фото: Александра Белова

Кадровое решение реализовано в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина согласно итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики. В соответствии с поручением в субъектах РФ и ключевых отраслях промышленности вводятся уполномоченные должностные лица. Их главная задача - выстраивание бесшовной связки между системой образования, научным сектором и реальными потребностями бизнеса.

Для обеспечения максимальной эффективности работы новых уполномоченных лиц на федеральном уровне запущена специальная управленческая образовательная программа. Ее разработчиками и организаторами выступили РАНХиГС, Банк "Сбер", администрация президента РФ и платформа "Россия - страна возможностей".

О принятом решении с назначением Марка Шлеенкова помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики Вячеслав Федорищев сообщил 6 июля на оперативном совещании правительства Самарской области, после чего врио министра науки и высшего образования Самарской области прошел соответствующее обучение. С 7 октября он приступает к работе в новом статусе.

Исполняющим обязанности министра с 7 октября назначен заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1