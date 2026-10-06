Марк Шлеенков назначен помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики

С 7 октября Марк Шлеенков, занимавший пост врио министра науки и высшего образования Самарской области, приступает к обязанностям помощника губернатора Самарской области. На новой должности он будет координировать кадровое обеспечение региональной экономики и обеспечивать адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.
Кадровое решение реализовано в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина согласно итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики. В соответствии с поручением в субъектах РФ и ключевых отраслях промышленности вводятся уполномоченные должностные лица. Их главная задача - выстраивание бесшовной связки между системой образования, научным сектором и реальными потребностями бизнеса.
Для обеспечения максимальной эффективности работы новых уполномоченных лиц на федеральном уровне запущена специальная управленческая образовательная программа. Ее разработчиками и организаторами выступили РАНХиГС, Банк "Сбер", администрация президента РФ и платформа "Россия - страна возможностей".
О принятом решении с назначением Марка Шлеенкова помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики Вячеслав Федорищев сообщил 6 июля на оперативном совещании правительства Самарской области, после чего врио министра науки и высшего образования Самарской области прошел соответствующее обучение. С 7 октября он приступает к работе в новом статусе.
Исполняющим обязанности министра с 7 октября назначен заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???