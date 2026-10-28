Региональное министерство науки вошло в минэкономразвития

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым два региональных министерства будут реорганизованы и объединены в одно.

"Реорганизовать путем присоединения к министерству экономического развития и инвестиций министерства науки и высшего образования", — предписывает постановление.

Напомним, предстоящее объединение в марте 2026 г. анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, делается это "с целью укрепления связи между подготовкой кадров в вузах и реальным сектором".

Марк Шлеенков, возглавлявший миннауки, в начале октября был назначен помощником губернатора по кадровому обеспечению экономики.