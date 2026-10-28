Екатерина Тархова сменила адвоката

В минувший вторник, 27 октября, в Самарском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела по обвинению 31-летней Екатерины Тарховой в убийстве своих деда и бабушки — экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги.
На судебном следствии вместо ее адвоката Игоря Верховского появился новый адвокат — Илья Захаров.
Второй день обвиняемая отвечала на вопросы прокурора, вернее, пустым многословием заполняла время судебного заседания. Гособвинитель пытался добиться от подсудимой подробностей совершенного преступления для обоснования квалификации деяния в предстоящем приговоре. Однако практически на каждый его вопрос Тархова заявляла, что не помнит, либо ссылалась на якобы свою сообщницу: "Так велела сделать Светлана Важаевна Метревели". Последняя же будто бы угрожала ей и ее сыну на протяжении пяти лет. Почему подсудимая воспринимала эти угрозы, как реальные, Тархова толком объяснить не могла и каждый раз говорила о старой судимости матери Светланы Метревели.
Из слов подсудимой Тарховой можно сделать вывод, что она к совершенному злодеянию имеет весьма посредственное отношение. Дескать, была в неадекватном состоянии, так как "преступление произошло в ужасном человеческом шоке". Ссылалась на то, что всю грязную работу по расчленению тел и их вывоз делал Димитр Метревели, не сообщая ей какие-либо детали. Она же в это время смотрела в окно и боялась, либо ходила по магазинам, выполняя распоряжения Светланы Метревели.
По мнению Екатерины Тарховой, ее грузинская сообщница в ближайшие пять лет непременно уничтожит ее как единственного свидетеля совершенного преступления. Оснований для такого вывода подсудимая не назвала.
У корреспондента Волга Ньюс сложилось впечатление, что ответы на вопросы прокурора Тархова сочиняла, что называется, на ходу. Они лишены какой-либо логики, не последовательны и противоречивы, направлены исключительно на ее оправдание и перекладывание ответственности на других лиц.
На следующем заседании планируется, что вопросы подсудимой будет задавать потерпевшая - мать Екатерины Людмила Тархова.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон