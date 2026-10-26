В Самаре вынесли приговор за крупные банковские аферы

Предполагается, что организаторы махинаций уговаривали людей, которые имели финансовые проблемы, взять кредиты. Кому-то потом еще предлагали вложиться в криптовалюты.

Ранее сообщалось, что аферы начались в 2023 году. По версии следствия, два человека разработали схему обмана банков. Для этого они подговорили семерых малоимущих стать "заемщиками". Организаторы подготовили фиктивные документы о местах работы, инструктировали о процессе оформления кредитов.

Как считали в прокуратуре Самарской области, с февраля по ноябрь 2023 г. группа махинаторов оформила автокредиты на семь дорогостоящих автомобилей. Далее машины были проданы. Сумму ущерба оценили более чем в 29 млн рублей. В рамках расследования наложили арест на имущество обвиняемых (это пять земельных участков и деньги на счетах). Речь в обвинении шла о Раисе Афанасьевой, Евгение Булычеве, Ларисе Грибцовой, Елене Давыдовой, Ольге Карагондиной, Татьяне Киргизовой, Алексее Писареве, Викторе Романове, Александре Соловьеве.

Рассмотрение дела начали в мае 2025 года. Как стало известно тогда в суде, в банке работала Афанасьева. Ее адвокат собирался настаивать в процессе, что Афанасьева не виновата в махинациях: якобы она не вносила заведомо ложных сведений в документы, а лишь знакомила клиентов с лицами, которые помогали оформлять договоры.

Сейчас вынесен приговор. Как стало известно из судебных материалов, у некоторых "заемщиков" было плохое финансовое положение и их уговаривали брать кредиты в различных финансовых организациях для последующего инвестирования в крипловалюту. В итоге суд первой инстанции за мошенничество назначил по совокупности Писареву четыре года лишения свободы в колонии общего режима, Афанасьевой — пять лет. Еще нескольким подсудимым дали условное наказание. Недавно областной суд оставил решение в силе.