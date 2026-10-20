Пьяная ссора закончилась для двоих самарцев смертью и 10 годами колонии

Советский районный суд Самары вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве.

Ранее он выпивал с К., а затем начался конфликт. В результате обвиняемый избил оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Также он должен будет выплатить потерпевшей более 1 млн рублей.