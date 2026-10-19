Самарский центр "Мой бизнес" принял участие во Всероссийской конференции по финансовой культуре предпринимательства

В Москве состоялась III Всероссийская конференция Финансового университета при Правительстве РФ "Финансовая культура предпринимательства в России". Мероприятие было посвящено методикам и практикам повышения финансовой грамотности и формирования культуры субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Мероприятие прошло в гибридном формате, объединив очных участников и спикеров из регионов — от Архангельска до Ханты-Мансийска.
Самарская область приняла участие в дискуссионной площадке "Состояние финансовой грамотности предпринимателей". Об опыте работы центров "Мой бизнес" Самарской области рассказала руководитель консультационного блока Екатерина Алмакова. В своем выступлении спикер поделилась, как практика обращения за консультационными услугами, получением мер господдержки поэтапно формируют финансовую грамотность предпринимателей. "Каждый предприниматель, особенно, начинающий, обращаясь за консультациями по составлению бизнес-плана, налоговому и бухгалтерскому учету, использованию льготных займов, грантовых средств, прокачивает свои навыки финансовой грамотности, а значит — защищенность своего дела. И, главный итог, в котором мы заинтересованы — уверенность предпринимателя в своих действиях, устойчивый рост проектов, невзирая на многие сложности", — подчеркнула руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Самарской области Екатерина Алмакова.
Конференция стала завершающим событием серии межрегиональных секций в Уральском, Южном и Приволжском федеральных округах.
В мероприятии приняли участие представители Минфина России, Банка России, региональных центров финансовой грамотности, а также представители бизнеса и отраслевые эксперты. Федеральная площадка создана, чтобы участники смогли обсудить накопленный опыт, выработать новые инструменты для повышения финансовой грамотности бизнес-сообщества, а также сформировать культуру ответственного финансового поведения.
В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" центры "Мой бизнес" Самарской области ведут активную работу по повышению финансовой грамотности бизнеса. Предпринимателей обучают учету доходов и расходов, планированию бизнеса, грамотному применению налогового законодательства, а также помогают ориентироваться в финансовых инструментах для бизнеса, возможностях привлечения государственной поддержки.
Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.