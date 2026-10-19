Самарский центр "Мой бизнес" принял участие во Всероссийской конференции по финансовой культуре предпринимательства

В Москве состоялась III Всероссийская конференция Финансового университета при Правительстве РФ "Финансовая культура предпринимательства в России". Мероприятие было посвящено методикам и практикам повышения финансовой грамотности и формирования культуры субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. Мероприятие прошло в гибридном формате, объединив очных участников и спикеров из регионов — от Архангельска до Ханты-Мансийска.

Самарская область приняла участие в дискуссионной площадке "Состояние финансовой грамотности предпринимателей". Об опыте работы центров "Мой бизнес" Самарской области рассказала руководитель консультационного блока Екатерина Алмакова. В своем выступлении спикер поделилась, как практика обращения за консультационными услугами, получением мер господдержки поэтапно формируют финансовую грамотность предпринимателей. "Каждый предприниматель, особенно, начинающий, обращаясь за консультациями по составлению бизнес-плана, налоговому и бухгалтерскому учету, использованию льготных займов, грантовых средств, прокачивает свои навыки финансовой грамотности, а значит — защищенность своего дела. И, главный итог, в котором мы заинтересованы — уверенность предпринимателя в своих действиях, устойчивый рост проектов, невзирая на многие сложности", — подчеркнула руководитель консультационного блока центров "Мой бизнес" Самарской области Екатерина Алмакова.

Конференция стала завершающим событием серии межрегиональных секций в Уральском, Южном и Приволжском федеральных округах.

В мероприятии приняли участие представители Минфина России, Банка России, региональных центров финансовой грамотности, а также представители бизнеса и отраслевые эксперты. Федеральная площадка создана, чтобы участники смогли обсудить накопленный опыт, выработать новые инструменты для повышения финансовой грамотности бизнес-сообщества, а также сформировать культуру ответственного финансового поведения.

В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" центры "Мой бизнес" Самарской области ведут активную работу по повышению финансовой грамотности бизнеса. Предпринимателей обучают учету доходов и расходов, планированию бизнеса, грамотному применению налогового законодательства, а также помогают ориентироваться в финансовых инструментах для бизнеса, возможностях привлечения государственной поддержки.

Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.