16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Клявлинском районе селянина приговорили к принудительным работам за две кражи Екатерина Тархова частично признала вину и попросилась на СВО Экс-замглавы администрации Жигулевска Смурага просит смягчить ему наказание за коррупцию Виновник смертельного мотоДТП в Тольятти получил пять лет колонии Самарец получил 18 с половиной лет колонии за убийство с особой жестокостью

Суды Происшествия

В Клявлинском районе селянина приговорили к принудительным работам за две кражи

КЛЯВЛИНО. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Клявлинском районе будут судить 45-летнего местного жителя, задержанного за серию краж из жилых домов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. С сентября 2025 г. по январь 2026 г. мужчина совершил две кражи с незаконным проникновением в жилище. Общий ущерб был оценен в 28 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года злоумышленник, обнаружив в заборе одного из домов на станции Клявлино проем, проник во двор, а затем через открытое окно ванной комнаты — в дом, хозяин которого долго отсутствовал. Чтобы скрыть следы, он надел перчатки и похитил системный блок, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь.

Понимая, что за один раз все унести не сможет, он возвращался в этот же дом еще три дня подряд и похитил два телевизора, баян, микроволновую печь, видеомагнитофон, радиолу, два кассетных магнитофона, светодиодный фонарь, односекционный радиатор, крышки рассекателей пламени для газовой плиты, а также самодельную металлическую лестницу. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, согласно заключению экспертов, составил свыше 11 тысяч рублей.

Вторую кражу подозреваемый совершил в январе. Катаясь на лыжах по улице Л. Толстого ст. Клявлино, он обратил внимание на жилой дом, ограждение которого частично отсутствовало. Зная, что хозяин в доме не проживает, злоумышленник заехал во двор, выставил прогнившую оконную раму и проник внутрь. В первый день он выкрутил из люстры 3 лампочки, похитил телевизор, цифровую приставку и спутниковую антенну. Спустя два дня вернулся с лобзиком, спилил шесть алюминиевых радиаторов отопления и напольный газовый котел, после чего вынес похищенное из дома. В результате отключения котла от трубы произошла утечка газа — злоумышленник попытался перекрыть вентиль, но сделать этого не смог. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил свыше 17,5 тысячи рублей.

Затем ранее не судимый безработный злоумышленник, проживающий с родителями, испугавшись ответственности, добровольно сознался в преступлениях и выдал предметы, которые похитил для себя и родственников. Он извинился перед обоими потерпевшими и полностью возместил имущественный ущерб, причиненный одному из них.

Клявлинский районный суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1