В Клявлинском районе селянина приговорили к принудительным работам за две кражи

В Клявлинском районе будут судить 45-летнего местного жителя, задержанного за серию краж из жилых домов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. С сентября 2025 г. по январь 2026 г. мужчина совершил две кражи с незаконным проникновением в жилище. Общий ущерб был оценен в 28 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года злоумышленник, обнаружив в заборе одного из домов на станции Клявлино проем, проник во двор, а затем через открытое окно ванной комнаты — в дом, хозяин которого долго отсутствовал. Чтобы скрыть следы, он надел перчатки и похитил системный блок, монитор, клавиатуру и компьютерную мышь.

Понимая, что за один раз все унести не сможет, он возвращался в этот же дом еще три дня подряд и похитил два телевизора, баян, микроволновую печь, видеомагнитофон, радиолу, два кассетных магнитофона, светодиодный фонарь, односекционный радиатор, крышки рассекателей пламени для газовой плиты, а также самодельную металлическую лестницу. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, согласно заключению экспертов, составил свыше 11 тысяч рублей.

Вторую кражу подозреваемый совершил в январе. Катаясь на лыжах по улице Л. Толстого ст. Клявлино, он обратил внимание на жилой дом, ограждение которого частично отсутствовало. Зная, что хозяин в доме не проживает, злоумышленник заехал во двор, выставил прогнившую оконную раму и проник внутрь. В первый день он выкрутил из люстры 3 лампочки, похитил телевизор, цифровую приставку и спутниковую антенну. Спустя два дня вернулся с лобзиком, спилил шесть алюминиевых радиаторов отопления и напольный газовый котел, после чего вынес похищенное из дома. В результате отключения котла от трубы произошла утечка газа — злоумышленник попытался перекрыть вентиль, но сделать этого не смог. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил свыше 17,5 тысячи рублей.

Затем ранее не судимый безработный злоумышленник, проживающий с родителями, испугавшись ответственности, добровольно сознался в преступлениях и выдал предметы, которые похитил для себя и родственников. Он извинился перед обоими потерпевшими и полностью возместил имущественный ущерб, причиненный одному из них.

Клявлинский районный суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.