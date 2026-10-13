Виновник смертельного мотоДТП в Тольятти получил пять лет колонии

В Тольятти Комсомольский районный суд вынес приговор 32-летнему виновнику ДТП, в котором погибли два человека.
Напомним, что смертельная авария произошла 12 июля 2023 г. в Комсомольском районе Тольятти.
Как говорится в материалах суда, обвиняемый, управляя мотоциклом Ducati, "нарушил правила ПДД РФ, проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, двигаясь со скоростью 76 км/ч, совершил обгон с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения".
В результате маневров он столкнулся с мотоциклом Avantis Dakar 250, который стоял перед пешеходным переходом на "красный". Пассажирка Avantis — 19-летняя девушка — погибла на месте.
Пассажир Ducati со множественными травмами был госпитализирован в больницу, где скончался через 15 дней.
По решению суда 32-летний мужчина признан виновным и ему назначено пять лет колонии. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком два года. Мужчина взят под стражу в зале суда.
Согласно материалам суда, виновник ДТП отбывает наказание за другое преступление, приговор по которому вынесен 16 сентября 2024 г. Балашихинским городским судом Московской области. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных окончательное наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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