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ДТП Происшествия

ДТП с мотоциклами в Тольятти: трое пострадавших, одна погибшая

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, в Комсомольском районе Тольятти участником ДТП стал 29-летний водитель мотоцикла Ducati Hypermotard, ехавший по ул. Коммунистической в направлении ул. Механизаторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома по ул. Коммунистической,45 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Avantis Dakar под управлением 32-летнего водителя, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы оба водителя мотоциклов и 29-летний пассажир мотоцикла Ducati Hypermotard. На месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи скончалась 19-летняя девушка — пассажир мотоцикла Avantis Dakar.

Сотрудники полиции работают на место происшествия, продолжают устанавливать все причины произошедшего.

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