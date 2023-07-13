ДТП с мотоциклами в Тольятти: трое пострадавших, одна погибшая

В четверг, 13 июля, в Комсомольском районе Тольятти участником ДТП стал 29-летний водитель мотоцикла Ducati Hypermotard, ехавший по ул. Коммунистической в направлении ул. Механизаторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома по ул. Коммунистической,45 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с мотоциклом Avantis Dakar под управлением 32-летнего водителя, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора.

С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы оба водителя мотоциклов и 29-летний пассажир мотоцикла Ducati Hypermotard. На месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи скончалась 19-летняя девушка — пассажир мотоцикла Avantis Dakar.

Сотрудники полиции работают на место происшествия, продолжают устанавливать все причины произошедшего.