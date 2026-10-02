С жителя Самарской области взыщут 91 млн рублей за майнинг и заставят работать

Служители Фемиды вынесли решение по уголовному делу Наиба Коюшова. Он организовал подпольную криптоферму в Чапаевске. Уголовное дело в отношении Коюшова было возбуждено по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

По версии следствия, предприниматель-строитель Коюшов снял в Чапаевске у женщины склад и оборудовал там криптоферму. Было закуплено дорогое оборудование и организовано подключение к электричеству.

"Согласно данным личного кабинета TRUSTPOOL, добыто 3,87904617 биткоина, для добычи которых потребовалось 1 145 907 кВт·ч электроэнергии, что при действующих тарифах АО "Самарская сетевая компания" соответствует ущербу в размере 8 161 762 рубля", — утверждала сторона защиты в суде.

При этом, по данным следствия, на самом деле ущерб составил 91 млн рублей. Эти деньги теперь с майнера взыщут по решению суда. Кроме того, его приговорили к принудительным работам на 1 год и 6 месяцев.