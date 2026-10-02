С жителя Самарской области взыщут 91 млн рублей за майнинг и заставят работать

Служители Фемиды вынесли решение по уголовному делу Наиба Коюшова. Он организовал подпольную криптоферму в Чапаевске. Уголовное дело в отношении Коюшова было возбуждено по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
По версии следствия, предприниматель-строитель Коюшов снял в Чапаевске у женщины склад и оборудовал там криптоферму. Было закуплено дорогое оборудование и организовано подключение к электричеству.
"Согласно данным личного кабинета TRUSTPOOL, добыто 3,87904617 биткоина, для добычи которых потребовалось 1 145 907 кВт·ч электроэнергии, что при действующих тарифах АО "Самарская сетевая компания" соответствует ущербу в размере 8 161 762 рубля", — утверждала сторона защиты в суде.
При этом, по данным следствия, на самом деле ущерб составил 91 млн рублей. Эти деньги теперь с майнера взыщут по решению суда. Кроме того, его приговорили к принудительным работам на 1 год и 6 месяцев.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...