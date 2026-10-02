С Днем учителя в Самаре поздравит телебашня

5 октября филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит иллюминацию на телебашне в честь Дня учителя.

На медиафасаде появятся поздравления на школьной доске "С днем учителя!", символика школьных предметов, цветочные композиции.

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 00:00.

В акции также участвуют Останкинская телебашня, башни и мачты Благовещенска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.