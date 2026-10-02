Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу участников на Московском марафоне

Прошедший в столице 13-й Московский марафон объединил любителей бега со всей страны. Участников и гостей в зоне проведения мероприятия было втрое больше, чем в 2025 году. В десятку регионов по численности аудитории вошли спортсмены из Самарской области, выяснили аналитики МегаФона.
Московский марафон состоялся 26-27 сентября. Маршрут пролегал вдоль стен Кремля, по набережным Москвы-реки, Тверской улице, Садовому и Бульварному кольцу. В первый день прошли детские соревнования и забег на 10 км, а на следующий участники вышли на классическую марафонскую дистанцию 42,2 км.
Самой многочисленной возрастной группой стали спортсмены и зрители 35-44 лет - на них пришлось 54%. Следом расположились участники 45-54 и 25-34 лет с долями 20% и 19%, соответственно. Мужчин оказалось больше (62%), однако за год численность женщин на марафоне выросла в 3,4 раза, тогда как мужчин - в 3,2 раза.
Во время марафона спортсмены и зрители пользовались связью активнее, чем годом ранее: включали прямые трансляции и публиковали в соцсетях видео и фотографии с мероприятия. Объем мобильного трафика вырос на 10%, количество звонков - почти на 30%, а суммарная продолжительность телефонных разговоров - на 20%.
Более половины аудитории (53%) пришлось на пользователей из Москвы и Московской области. Следом расположились Краснодарский край (21%) и Санкт-Петербург - (6%). В десятку также вошли Ростовская, Калининградская, Воронежская, Самарская, Тверская, Тамбовская и Вологодская области.
Марафонцев в этом году поддержал и МегаФон. На протяжении дистанции бегунов встречали огромные надувные СМС с ободряющими словами. Сотрудники компании участвовали в забеге в футболках с надписью "Топлю на скорости 5G", напоминая о недавнем запуске связи пятого поколения в 11 городах России, включая Москву.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.