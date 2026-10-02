Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу участников на Московском марафоне

Прошедший в столице 13-й Московский марафон объединил любителей бега со всей страны. Участников и гостей в зоне проведения мероприятия было втрое больше, чем в 2025 году. В десятку регионов по численности аудитории вошли спортсмены из Самарской области, выяснили аналитики МегаФона.

Московский марафон состоялся 26-27 сентября. Маршрут пролегал вдоль стен Кремля, по набережным Москвы-реки, Тверской улице, Садовому и Бульварному кольцу. В первый день прошли детские соревнования и забег на 10 км, а на следующий участники вышли на классическую марафонскую дистанцию 42,2 км.

Самой многочисленной возрастной группой стали спортсмены и зрители 35-44 лет - на них пришлось 54%. Следом расположились участники 45-54 и 25-34 лет с долями 20% и 19%, соответственно. Мужчин оказалось больше (62%), однако за год численность женщин на марафоне выросла в 3,4 раза, тогда как мужчин - в 3,2 раза.

Во время марафона спортсмены и зрители пользовались связью активнее, чем годом ранее: включали прямые трансляции и публиковали в соцсетях видео и фотографии с мероприятия. Объем мобильного трафика вырос на 10%, количество звонков - почти на 30%, а суммарная продолжительность телефонных разговоров - на 20%.

Более половины аудитории (53%) пришлось на пользователей из Москвы и Московской области. Следом расположились Краснодарский край (21%) и Санкт-Петербург - (6%). В десятку также вошли Ростовская, Калининградская, Воронежская, Самарская, Тверская, Тамбовская и Вологодская области.

Марафонцев в этом году поддержал и МегаФон. На протяжении дистанции бегунов встречали огромные надувные СМС с ободряющими словами. Сотрудники компании участвовали в забеге в футболках с надписью "Топлю на скорости 5G", напоминая о недавнем запуске связи пятого поколения в 11 городах России, включая Москву.