Авторы каналов в МАХ смогут зарабатывать на донатах

МАХ расширил способы заработка блогеров: владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент. Настроить инструмент можно с помощью чат-бота VK Донат.

Для того, чтобы подключить донаты, владельцу канала необходимо:

зайти в VK Донат в МАХ и нажать кнопку "Начать",

добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором,

указать реквизиты для получения средств,

опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его.

Подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната.

Количество донатов не ограничено, а сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Отключить поддержку или изменить реквизиты для получения выплат можно в настройках канала.

Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров: "Донаты доказали свою эффективность на примере ВКонтакте, где за прошлый год авторы заработали более 2,2 миллиардов рублей. Инструмент монетизации оказался востребован и в МАХ: в первый день запуска к нему подключились несколько сотен каналов, их число растет. В ближайшее время появится возможность настроить подписку на регулярные донаты".