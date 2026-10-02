Авторы каналов в МАХ смогут зарабатывать на донатах

МАХ расширил способы заработка блогеров: владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент. Настроить инструмент можно с помощью чат-бота VK Донат.
Для того, чтобы подключить донаты, владельцу канала необходимо:
зайти в VK Донат в МАХ и нажать кнопку "Начать",
добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором,
указать реквизиты для получения средств,
опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его.
Подписчики смогут поддержать любимого автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната.
Количество донатов не ограничено, а сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Отключить поддержку или изменить реквизиты для получения выплат можно в настройках канала.
Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров: "Донаты доказали свою эффективность на примере ВКонтакте, где за прошлый год авторы заработали более 2,2 миллиардов рублей. Инструмент монетизации оказался востребован и в МАХ: в первый день запуска к нему подключились несколько сотен каналов, их число растет. В ближайшее время появится возможность настроить подписку на регулярные донаты".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...