Мастер производственного обучения из Самарской области представил регион на конкурсе "Мастер года"

Финал конкурса среди педагогических работников системы СПО "Мастер года" проводится в 2026 г. в Новом Уренгое. В состязаниях приняли участие педагоги колледжей и техникумов из всех регионов России. Самарскую область представил мастер производственного обучения Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина Максим Рогов.
"В первый конкурсный день мы работали над кейсом. Участников распределили на команды по шесть человек. Суть испытания заключалась в анализе педагогической ситуации: нужно было определить ключевые проблемы и предложить варианты их решения. Во второй день состоялись открытые уроки. Для меня это было одно из самых ответственных испытаний: за короткое время нужно не только показать свои профессиональные подходы, но и выстроить живой диалог с незнакомой аудиторией", — поделился Максим Рогов.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Организаторы — Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
Деловая программа включает пленарное заседание "Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО". Победителя по итогам конкурсных испытаний объявят 2 октября, в День среднего профессионального образования.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...