В Самаре пройдет маркет-фестиваль "Всероссийская ярмарка × Территория моды. Сделано в Самарской области"

В Самаре, 10 и 11 октября, в ТРЦ "МЕГА Самара" состоится совместное мероприятие федерального проекта "Всероссийская ярмарка" и маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области".
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Самарской области, МЕГА Самара и команда маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области".
"Пятый фестиваль "Территория моды" — это важный этап, когда можно подвести промежуточные итоги. Что такое пять лет "Территории моды" в Самарской области? Это сотни дизайнеров и брендов, тысячи модных образов и сотни довольных клиентов и покупателей. За эти годы фестиваль стал известен не только в Самарской области, но и на федеральном уровне. "Территория моды" принимала участие во Всероссийском форуме производителей одежды и Московской неделе моды, благодаря чему проект получил широкое признание за пределами региона. Очень радостно, что фестиваль продолжает развиваться, привлекает новых участников", — говорит генеральный продюсер маркет-фестиваля, член Союза Дизайнеров России Мария Казак.
Главная цель проекта — комплексная государственная поддержка малого бизнеса, самозанятых, региональных дизайнеров, производителей легкой промышленности и мастеров народных художественных промыслов, а также расширение каналов сбыта и прямого диалога с потребителями и байерами.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил высокую значимость создания прямых каналов выхода самарской продукции в крупные торговые центры:
"Легкая промышленность и индустрия моды сегодня являются одним из самых гибких и динамично развивающихся секторов нашей экономики. Самарские дизайнеры, швейные производства и мастера ремесел создают качественные, стильные и конкурентоспособные товары, которые заслуженно завоевывают признание жителей.
Системная поддержка локальных производителей и продвижение региональных брендов под маркой "Сделано в Самарской области" — наш безусловный приоритет и задача, поставленная нам губернатором Вячеславом Федорищевым. Проведение таких масштабных проектов, как "Территория моды" и "Всероссийская ярмарка", на площадках крупнейших торговых комплексов даёт нашему малому бизнесу и самозанятым бесплатный доступ к многотысячной аудитории покупателей и прямым контактам с ритейлом. Для предпринимателей это реальный стимул наращивать объемы производства, открывать новые швейные цеха и создавать рабочие места, укрепляя статус Самарской области как одного из флагманов отечественного модного сектора".
В центральном холле и зоне фудкорта МЕГИ развернутся 50 оборудованных торговых локаций:
• 25 брендов одежды: сезонные коллекции, повседневные линейки, детская, школьная и спортивная форма;
• 15 брендов аксессуаров: обувь, сумки, авторские украшения и кожгалантерея;
• 10 площадок мастеров народных художественных промыслов от "Всероссийской ярмарки": художественный текстиль, ремесленная керамика, традиционная вышивка и ручное плетение.
В течение двух дней на главной сцене-подиуме будут непрерывно проходить дизайнерские дефиле, интерактивы и открытые мастер-классы по традиционным ремеслам.
Хедлайнером образовательного трека выступит известный тренд-аналитик и специалист по макротрендам Станислав Зимин, который представит ключевые изменения потребительского поведения и глобальные тенденции модного рынка.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...