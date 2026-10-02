В Самаре пройдет маркет-фестиваль "Всероссийская ярмарка × Территория моды. Сделано в Самарской области"

В Самаре, 10 и 11 октября, в ТРЦ "МЕГА Самара" состоится совместное мероприятие федерального проекта "Всероссийская ярмарка" и маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области".

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Самарской области, МЕГА Самара и команда маркет-фестиваля "Территория моды. Сделано в Самарской области".

"Пятый фестиваль "Территория моды" — это важный этап, когда можно подвести промежуточные итоги. Что такое пять лет "Территории моды" в Самарской области? Это сотни дизайнеров и брендов, тысячи модных образов и сотни довольных клиентов и покупателей. За эти годы фестиваль стал известен не только в Самарской области, но и на федеральном уровне. "Территория моды" принимала участие во Всероссийском форуме производителей одежды и Московской неделе моды, благодаря чему проект получил широкое признание за пределами региона. Очень радостно, что фестиваль продолжает развиваться, привлекает новых участников", — говорит генеральный продюсер маркет-фестиваля, член Союза Дизайнеров России Мария Казак.

Главная цель проекта — комплексная государственная поддержка малого бизнеса, самозанятых, региональных дизайнеров, производителей легкой промышленности и мастеров народных художественных промыслов, а также расширение каналов сбыта и прямого диалога с потребителями и байерами.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил высокую значимость создания прямых каналов выхода самарской продукции в крупные торговые центры:

"Легкая промышленность и индустрия моды сегодня являются одним из самых гибких и динамично развивающихся секторов нашей экономики. Самарские дизайнеры, швейные производства и мастера ремесел создают качественные, стильные и конкурентоспособные товары, которые заслуженно завоевывают признание жителей.

Системная поддержка локальных производителей и продвижение региональных брендов под маркой "Сделано в Самарской области" — наш безусловный приоритет и задача, поставленная нам губернатором Вячеславом Федорищевым. Проведение таких масштабных проектов, как "Территория моды" и "Всероссийская ярмарка", на площадках крупнейших торговых комплексов даёт нашему малому бизнесу и самозанятым бесплатный доступ к многотысячной аудитории покупателей и прямым контактам с ритейлом. Для предпринимателей это реальный стимул наращивать объемы производства, открывать новые швейные цеха и создавать рабочие места, укрепляя статус Самарской области как одного из флагманов отечественного модного сектора".

В центральном холле и зоне фудкорта МЕГИ развернутся 50 оборудованных торговых локаций:

• 25 брендов одежды: сезонные коллекции, повседневные линейки, детская, школьная и спортивная форма;

• 15 брендов аксессуаров: обувь, сумки, авторские украшения и кожгалантерея;

• 10 площадок мастеров народных художественных промыслов от "Всероссийской ярмарки": художественный текстиль, ремесленная керамика, традиционная вышивка и ручное плетение.

В течение двух дней на главной сцене-подиуме будут непрерывно проходить дизайнерские дефиле, интерактивы и открытые мастер-классы по традиционным ремеслам.

Хедлайнером образовательного трека выступит известный тренд-аналитик и специалист по макротрендам Станислав Зимин, который представит ключевые изменения потребительского поведения и глобальные тенденции модного рынка.