В Самаре названы победители конкурса профмастерства в номинации "Второй старт"

Сегодня в Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для участников специальной военной операции. Конкурс собрал участников из 60 регионов России, став значимой площадкой для демонстрации профессиональных компетенций и обмена опытом трудоустройства участников СВО.

Организатором конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Самарской области. Конкурс является частью национального проекта "Кадры", направленного на развитие человеческого капитала и укрепление кадрового суверенитета страны. Номинация для участников СВО была учреждена в этом году впервые.

"Наша задача поддержать ребят, вернувшихся с фронта, помочь им реализовать свои навыки и таланты в мирной трудовой жизни. И в этом деле, конкурс имеет большое значение. Он помогает показать положительные примеры профессиональной самореализации после возвращения из зоны спецоперации. Мне удалось пообщаться с нашими героями, и они отмечают, что участие в конкурсе и внимание к ним ценно не только для самих участников, но и для их боевых товарищей, у которых возвращение домой еще впереди. — прокомментировала заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ирина Зубкова.

География участников охватила всю страну — от Камчатского края, Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа до Белгородской, Калининградской, Новосибирской и Московской областей. В финал вышли победители региональных этапов — люди, которые не только успешно вернулись к гражданским профессиям, но и готовы делиться своим опытом с другими.

"Лучший по профессии" объединяет специалистов из разных отраслей, позволяет продемонстрировать профессиональное мастерство, обменяться опытом и лучшими практиками. В этом году организаторы впервые учредили специальную номинацию для ветеранов СВО — "Второй старт". Это еще одна возможность для наших защитников раскрыть свои способности, применить накопленные знания и навыки, попробовать себя в новом направлении и найти путь для дальнейшего профессионального развития", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

В рамках конкурсной программы участники прошли комплексное тестирование и практический модуль "Как я вышел на работу, и как мой пример поможет другим".

На торжественной церемонии закрытия, состоявшейся на стадионе "Солидарность Самара Арена", были объявлены имена победителей.

Первое место занял Юрий Кольбашенко, техник-лаборант дорожного ремонтно-строительного управления из Краснодарского края. Второе место у инженера электротехнической лаборатории Николая Зеркалова из Липецкой области, а третье — у промышленного альпиниста Владимира Павленкова из Татарстана.

"При выполнении боевого задания получил ранение, после возвращения трудоустроился в дорожно-строительное управление, меня всему обучили, коллектив очень помог. В конкурсе сложнее всего было, наверное, справиться с волнением и собраться с мыслями, когда мы рассказывали о своем опыте. Победил благодаря поддержке многих людей", — поделился Юрий Кольбашенко.

Призеры федеральных этапов конкурса получат: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2026 года состоится в декабре в Москве.