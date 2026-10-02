В Самаре названы победители конкурса профмастерства в номинации "Второй старт"

Сегодня в Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для участников специальной военной операции. Конкурс собрал участников из 60 регионов России, став значимой площадкой для демонстрации профессиональных компетенций и обмена опытом трудоустройства участников СВО.
Организатором конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Самарской области. Конкурс является частью национального проекта "Кадры", направленного на развитие человеческого капитала и укрепление кадрового суверенитета страны. Номинация для участников СВО была учреждена в этом году впервые.
"Наша задача поддержать ребят, вернувшихся с фронта, помочь им реализовать свои навыки и таланты в мирной трудовой жизни. И в этом деле, конкурс имеет большое значение. Он помогает показать положительные примеры профессиональной самореализации после возвращения из зоны спецоперации. Мне удалось пообщаться с нашими героями, и они отмечают, что участие в конкурсе и внимание к ним ценно не только для самих участников, но и для их боевых товарищей, у которых возвращение домой еще впереди. — прокомментировала заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ирина Зубкова.
География участников охватила всю страну — от Камчатского края, Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа до Белгородской, Калининградской, Новосибирской и Московской областей. В финал вышли победители региональных этапов — люди, которые не только успешно вернулись к гражданским профессиям, но и готовы делиться своим опытом с другими.
"Лучший по профессии" объединяет специалистов из разных отраслей, позволяет продемонстрировать профессиональное мастерство, обменяться опытом и лучшими практиками. В этом году организаторы впервые учредили специальную номинацию для ветеранов СВО — "Второй старт". Это еще одна возможность для наших защитников раскрыть свои способности, применить накопленные знания и навыки, попробовать себя в новом направлении и найти путь для дальнейшего профессионального развития", — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В рамках конкурсной программы участники прошли комплексное тестирование и практический модуль "Как я вышел на работу, и как мой пример поможет другим".
На торжественной церемонии закрытия, состоявшейся на стадионе "Солидарность Самара Арена", были объявлены имена победителей.
Первое место занял Юрий Кольбашенко, техник-лаборант дорожного ремонтно-строительного управления из Краснодарского края. Второе место у инженера электротехнической лаборатории Николая Зеркалова из Липецкой области, а третье — у промышленного альпиниста Владимира Павленкова из Татарстана.
"При выполнении боевого задания получил ранение, после возвращения трудоустроился в дорожно-строительное управление, меня всему обучили, коллектив очень помог. В конкурсе сложнее всего было, наверное, справиться с волнением и собраться с мыслями, когда мы рассказывали о своем опыте. Победил благодаря поддержке многих людей", — поделился Юрий Кольбашенко.
Призеры федеральных этапов конкурса получат: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2026 года состоится в декабре в Москве.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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