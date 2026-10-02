В Самаре откроется выставка Юлии Кузнецовой "Под солнцем Италии"

В среду, 7 октября, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России откроется выставка Юлии Кузнецовой "Под солнцем Италии" (0+).

Выставка Юлии Кузнецовой — это выставка-путешествие для зрителя, запечатлевшая свет и колорит Апеннинского полуострова и 10 из 20 его регионов. Экспозиция является визуальным дневником художника, отразившем Италию, ее географию, климат, архитектуру в 20 пленэрных этюдах и 70 работах, выполненных в студийных условиях маслом и акварелью.

На выставке представлены пейзажи, отражающие уникальный характер каждого региона и известные достопримечательности итальянских городов: этюды на площади Сан-Марко, у Колизея, на кратере Сильвестр вулкана Этна, храм Николая Чудотворца в Бари, ночная карусель во Флоренции и виды итальянских улочек.

Выставка позволяет зрителю совершить "тур" по всему "сапогу" — от сдержанного Бергамо и венецианских лагун до сицилийских берегов. В итальянском цикле картин, зритель сможет увидеть свет, цвет и почувствовать воздух страны эпохи Возражения, таким, как видела и чувствовала автор.

Юлия Кузнецова — живописец, живет и работает в Самаре. Родилась в 1973 г. в Куйбышеве. Член "Союз художников России" с 2012 года. Член-корр. Петровской Академии наук и искусств, Член общества "Новые передвижники" (Москва). Окончила Архитектурно-строительную Академию (Самара), факультет культуры и искусства СГСПУ.

Творчество автора во много основано на пленэрной живописи, основными жанрами являются цветочный натюрморт, ландшафтный и городской пейзажи, выполненные в технике пастозного импрессионистического мазка. Автор ведет мастер-классы по живописи и преподает в детской студии.

Выставка продлится до 31 октября.