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Галерея "Заварка" запустит серию встреч про здоровье совместно с клиникой доказательной медицины

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" совместно с самарской клиникой доказательной медицины "ДиплоDoc" запускает серию встреч. Сотрудники медицинского центра будут затрагивать актуальные темы физического и ментального здоровья.

Фото: галерея Заварка

Первая встреча пройдет 18 сентября (пятница) в 18.30 в "Заварке". Невролог Елена Ямалиева прочитает лекцию о болезни Альцгеймера — "Искусство сохранения памяти: музейная арт-терапия и когнитивное здоровье" (16+).

Посетители узнаю о видах деменции и их различиях, о процессах, при которых меняется память и как распознать у себя патологические изменения, о механизмах, с помощью которых можно предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Также эксперт расскажет о способах профилактики деменции и самопомощи, в том числе об одном из методов реабилитации — музейной арт-терапии.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 20 сентября, в 16.00 состоится пешеходная экскурсия "Отпечатки" (12+). Ее проведут краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник "Заварки" Олег Баулин и иллюстратор, преподаватель печатной графики в галерее "Виктория" Елизавета Куртова.

Экскурсия посвящена архитектуре и истории Ленинского района Самары. Участники пройдутся по близлежащим кварталам вокруг "Заварки" (по улицам Самарской, Ленинской, Садовой, Ярмарочной, Маяковского), увидят деревянные и каменно-деревянные дома этой территории, узнают о стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре.

Кроме того, экскурсанты смогут сохранить на память отпечатки резных деталей зданий, сделав с них оттиск и поставив штамп в специальную книжечку-зин.

Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

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