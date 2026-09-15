Галерея "Заварка" запустит серию встреч про здоровье совместно с клиникой доказательной медицины

Музей-галерея "Заварка" совместно с самарской клиникой доказательной медицины "ДиплоDoc" запускает серию встреч. Сотрудники медицинского центра будут затрагивать актуальные темы физического и ментального здоровья.
Первая встреча пройдет 18 сентября (пятница) в 18.30 в "Заварке". Невролог Елена Ямалиева прочитает лекцию о болезни Альцгеймера — "Искусство сохранения памяти: музейная арт-терапия и когнитивное здоровье" (16+).
Посетители узнаю о видах деменции и их различиях, о процессах, при которых меняется память и как распознать у себя патологические изменения, о механизмах, с помощью которых можно предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Также эксперт расскажет о способах профилактики деменции и самопомощи, в том числе об одном из методов реабилитации — музейной арт-терапии.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
В воскресенье, 20 сентября, в 16.00 состоится пешеходная экскурсия "Отпечатки" (12+). Ее проведут краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник "Заварки" Олег Баулин и иллюстратор, преподаватель печатной графики в галерее "Виктория" Елизавета Куртова.
Экскурсия посвящена архитектуре и истории Ленинского района Самары. Участники пройдутся по близлежащим кварталам вокруг "Заварки" (по улицам Самарской, Ленинской, Садовой, Ярмарочной, Маяковского), увидят деревянные и каменно-деревянные дома этой территории, узнают о стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре.
Кроме того, экскурсанты смогут сохранить на память отпечатки резных деталей зданий, сделав с них оттиск и поставив штамп в специальную книжечку-зин.
Место сбора группы — вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!