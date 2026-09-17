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Музеи и выставки Культура

В СОУНБ открылась выставка, посвященная героям операции "Поток"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке начала работу выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" (12+). Участники уникальной миссии по освобождению городов Авдеевка, Торецк и Суджа представили материалы, раскрывающие подробности этого подвига.

Фото: пресс-служба СОУНБ

Операцию "Поток" уже можно считать одним из ключевых событий СВО, военные эксперты уверены, что она войдет в учебники истории. В марте 2025 года бойцы армии России провели три сложнейших маневра через подземные коммуникации, вышли в тыл врага незамеченными и, благодаря эффекту внезапности, смогли отбить три оккупированных города с минимальными потерями.

В каждой из трех операций российские военнослужащие пробирались в стан противника в тяжелейших условиях. Самой трудной стал "Поток-3", где бойцам потребовалась преодолеть 15 километров по газовой трубе до города Суджа Курской области. Несмотря на то, что весь личный состав был обеспечен провизией, защитой и кислородными баллонами, на выполнение маневра ушло около трех суток.

"Поток-3" — это, конечно, мощь. Естественно, мы друг друга поддерживали, в первую очередь командный состав, — это моральный дух бойцов. Шутками, разговорами, "давай, братан, надо!" — только так и идем. Но, конечно, для таких задач надо Родину любить. Суджа — это Россия, наша родная земля. Что там было, словами невозможно описать, какими мирные люди оттуда выходили, что они рассказывали… и насколько сильно мы хотели город отбить, защитить свое родное", — поделился боец с позывным "Дозор", заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны".

До момента, как российские военнослужащие пробрались в Суджу, в городе находилось около 10 тысяч солдат ВСУ. Внезапное появление с неожиданной стороны позволило российским штурмовикам застать врага врасплох и стремительно атаковать неподготовленного противника. В ходе дерзкого маневра 800 бойцов уверенно прошли по улицам Суджи и освободили город и его жителей от ужаса, в котором они жили с августа 2024 года.

"Это наши "спартанцы" — просто встали и, глядя в глаза значительно превосходящему числом противнику, сказали: "Это наша земля, и мы за нее будем воевать!" Пройдитесь по этой выставке, вглядитесь в каждое лицо и прочувствуйте все, что написано на каждом плакате. Эти люди написали страницы истории, эти люди воевали и воюют за наше будущее", — подчеркнул Максим Вадимович Девятов, ветеран СВО, Герой Российской Федерации, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

Выставка предлагает гостям узнать детали планирования операции "Поток", увидеть лица ее участников и лично пообщаться с героями. Среди экспонатов особо выделяется походная икона Николая Чудотворца, которая сопровождает бойцов и является для них символом веры, защиты и духовной силы на передовой. Фронтовой священник бригады "Ветераны" с позывным "Батюшка" этой иконой благословляет воинов перед отправлением на боевую задачу и всегда берет ее на позиции. Рассказывает: "Когда над нами зависают "птички" или начинают работать в нашем направлении, в молитве мы чувствуем защиту, покров, и беда обходит нас стороной".

На открытие экспозиции пришли представители ветеранских общественных движений, члены семей участников специальной военной операции, студенты самарского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Бойцы СВО провели для гостей экскурсию и подробно рассказали о представленных материалах.

"Здесь присутствуют молодые люди — говорите им правду! Они должны знать правду от начала и до конца. Правда и вера — главное оружие нашей страны, с ними у нас все получится, и молодежь вырастет такой, какой должна быть, настоящими защитниками, которые всегда будут любить свою великую Родину", — обратился к авторам выставки Владимир Николаевич Пронин, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

"В этом году Самара стала юнармейской столицей России. Самарская область славится своими традициями патриотического воспитания, у нас в регионе очень сильное ветеранское движение, в том числе и ветераны СВО регулярно встречаются с молодежью. Большое спасибо, что вы привезли эту выставку и дали возможность нашим ребятам прикоснуться к вашей истории. Одно дело — смотреть по телевизору в новостях, что прошла операция "Поток", и совсем другое — увидеть лица и услышать голоса героев, ее участников. Огромная благодарность Самарской областной научной библиотеке за организацию этой замечательной выставки", — отметил Александр Петрович Кромин, главный консультант министерства внутренней политики Самарской области.

Выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" будет действовать в Самарской областной универсальной научной библиотеке до 17 сентября включительно. Вход бесплатный, запись на экскурсию по телефону: 8 (846) 335-44-80, отдел развития СОУНБ.
Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2-го этажа. 12+

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