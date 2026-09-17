16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре проходят международные соревнования в области информационной безопасности Volga CTF 2026 В диалоге с компьютером: как эволюционировали языки программирования "Выиграют те, кто умеет учиться": как ИИ меняет рынок труда Заклинатели нейросетей: почему промпт-инжинирингу нужно учиться со школьной скамьи Студент ТГУ разработал систему мониторинга и оповещения о ЧС на энергетических производствах

Образование Работа и Кадры

В Самаре проходят международные соревнования в области информационной безопасности Volga CTF 2026

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке отеля Holiday Hall встретились команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Брянска, Самары, а также из Италии, Вьетнама и Монголии.

Фото: минцифры Самарской области

Уже 16 год подряд эти масштабные соревнования проходят на самарской земле.

Первая составляющая Volga CTF — конференция. Она прошла 16 сентября. Представители ведущих компаний отрасли, независимые ИБ-специалисты выступили с докладами для участников и слушателей конференции.

17 сентября состоялся финал соревнований. В них приняли участие 20 команд. Формат соревнований — традиционный для сферы информационной безопасности. Существует несколько его разновидностей. Task based — участники решают задачи в разных категориях. В таком формате проходил отбор команд-финалистов в апреле, в котором приняли участие больше 600 команд со всего мира. Attack-defense — формат для финала. В нём участники должны в виртуальном пространстве "похитить флаг" у соперников, атакуя их сервисы, при этом защищая собственные ресурсы.

Помимо игроков основного зачета, в CTF соревновались несколько гостевых команд. У них был полный доступ к игровой инфраструктуре, но бороться за призы они не смогут.

17 сентября состоялся круглый стол с участием представителей правительства Самарской области, администрации города, руководства вузов и представителей топовых ИT-компаний. На нем обсудили  текущие проблемы сферы. 

"Для нашего региона большая честь быть их постоянной площадкой. В ходе соревнований вам предстоит выполнять сложные задачи, где необходимо будет проявить максимум творческих способностей. Но, в первую очередь, ваша задача — постараться найти здесь друзей, наставников, а может и потенциальных работодателей. Желаю вам интересных соперников, честной борьбы и удачи", — поприветствовал участников врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.

Организаторы VolgaCTF — Министерство цифрового развития и связи Самарской области, Самарский университет, СРОО «Информационная Безопасность Поволжья», «Компьютерные технологии», «Самис», а также группа независимых специалистов. При поддержке МИД РФ.

Партнёры соревнований: Лаборатория Касперского, К2 Кибербезопасность, Waicore, D-Link, UserGate, IST, Solar, Filestone, АйТи Юниверс, Standoff 365, BI.ZONE Bug Bounty и другие.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Дружно сплотились: показываем, как прошел «Картошка Фест» в ПГУТИ

Тестировали VR-очки и изучали дроны: показываем, как прошел день открытых дверей в самарском «Кванториуме»

Тестировали VR-очки и изучали дроны: показываем, как прошел день открытых дверей в самарском «Кванториуме»

Как оснащен самарский ИТ-куб? Публикуем фото

Как оснащен самарский ИТ-куб? Публикуем фото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4