В Самаре проходят международные соревнования в области информационной безопасности Volga CTF 2026

На площадке отеля Holiday Hall встретились команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Брянска, Самары, а также из Италии, Вьетнама и Монголии.

Уже 16 год подряд эти масштабные соревнования проходят на самарской земле.

Первая составляющая Volga CTF — конференция. Она прошла 16 сентября. Представители ведущих компаний отрасли, независимые ИБ-специалисты выступили с докладами для участников и слушателей конференции.



17 сентября состоялся финал соревнований. В них приняли участие 20 команд. Формат соревнований — традиционный для сферы информационной безопасности. Существует несколько его разновидностей. Task based — участники решают задачи в разных категориях. В таком формате проходил отбор команд-финалистов в апреле, в котором приняли участие больше 600 команд со всего мира. Attack-defense — формат для финала. В нём участники должны в виртуальном пространстве "похитить флаг" у соперников, атакуя их сервисы, при этом защищая собственные ресурсы.

Помимо игроков основного зачета, в CTF соревновались несколько гостевых команд. У них был полный доступ к игровой инфраструктуре, но бороться за призы они не смогут.

17 сентября состоялся круглый стол с участием представителей правительства Самарской области, администрации города, руководства вузов и представителей топовых ИT-компаний. На нем обсудили текущие проблемы сферы.

"Для нашего региона большая честь быть их постоянной площадкой. В ходе соревнований вам предстоит выполнять сложные задачи, где необходимо будет проявить максимум творческих способностей. Но, в первую очередь, ваша задача — постараться найти здесь друзей, наставников, а может и потенциальных работодателей. Желаю вам интересных соперников, честной борьбы и удачи", — поприветствовал участников врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.