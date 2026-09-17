Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей "Вернуть детство"

В среду, 16 сентября, в Уфе, в Государственном концертном зале "Башкортостан", состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть детство". На гостеприимной башкирской земле собрались более 300 самых талантливых детей и подростков из регионов Приволжского федерального округа — победителей региональных этапов конкурса.

В команду Самарской области вошли воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство", "Созвездие" (г.о.Тольятти), "Искра" (г.о.Сызрань), "Иволга" (г.о.Самара), Комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник" (г.о.Сызрань), Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гармония" и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик".

Конкурсантов и их наставников от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. Он подчеркнул, что окружной фестиваль в текущем году проходит на территории военно-патриотического парка Республики Башкортостан "Патриот" имени Героя Российской Федерации Максима Серафимова, и эта площадка выбрана не случайно.

"Здесь проверяются и закаляются характеры, формируется внутренний стержень, дух стойкости и сплочения. Все это необходимо молодым людям нашего неспокойного времени — времени больших вызовов и борьбы за умы молодого поколения. Пусть для вас это станет местом встречи с единомышленниками, началом дружбы на долгие годы. Желаю вам провести время в гостеприимной Уфе с пользой, зарядиться яркими эмоциями от интересной борьбы и получить радость от заслуженных побед", — сказал заместитель полномочного представителя.

Программа фестиваля "Вернуть детство" включает интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия: "Мастерок", "Звезды детства", "Ума палата", "Спортивный Олимп", "Кулинарное мастерство", а также испытание "Гонка героев" и конкурс "Медиа", которые в этом году проходят впервые. Для участников подготовлены уроки по управлению беспилотными системами, мастер-классы с известными общественными деятелями, профориентационные мероприятия и экскурсии. Вечером ребят ждет развлекательная дискотека.

Особое значение фестиваль приобретает в Год единства народов России. Он объединяет детей из всех регионов Приволжского федерального округа, помогает им знакомиться, общаться, раскрывать свои способности и приобретать новых друзей.

Все мероприятия фестиваля можно отслеживать онлайн на официальном сайте проекта — фестивальдетства.рф.

Завершится фестиваль 18 сентября торжественной церемонией в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Победителей конкурсов и соревнований ждут ценные призы.